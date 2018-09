Studerende efter Obamas tale: Jeg synes jo nok, at det var en lidt løs omgang De studerende, som Obama kom for at møde, sad længst væk fra ham bag i lokalet.

»Det største var klart at se ham. Han fylder meget«.

Sådan lød en af de første kommentarer fra studerende ved Syddansk Universitet, SDU, som havde været til dagens meget omtalte ’A Conversation With President Barack Obama’.

Men indholdet af talen får ikke store ros af Mikkel Olesen.





»Vi synes nok, at det var en lidt løs omgang. Der var ikke så meget nyt under solen. Jeg havde forventet lidt mere omkring den nuværende politiske situation i USA, fordi han jo er begyndt at åbne lidt op omkring Trump. Han kunne godt have sagt nogle flere ting indirekte«, siger Mikkel Olesen, som ikke føler, at han var kommet ret tæt på præsidenten.





»Der stod alle steder, at han var kommet for at snakke med de studerende, men vi sad altså bagerst«, siger Mikkel Olesen, som følges med sin medstuderende Jakob Svit.





Har vi set os blinde på hans stjernestatus?





»Ja, men måske er det også okay«, siger Jakob Svit.

Krydret med personlige anekdoter

Obama var blevet inviteret til Kolding af en erhvervsklub, og talen skulle primært handle om ledelse. Og det gjorde den, vurderer Andreas Haagen Birch, som før han gik ind kaldte Obama for 'den ypperste' blandt de amerikanske præsidenter. Som studerende af amerikansk politik og tidligere udvekslingsstuderende har han en omfattende interesse for USA.

»Det handlede primært om ledelse og innovation. Krydret med personlige anekdoter«, sagde Andreas Haagen Birch på vej ud fra arrangementet, og vennen Anton Kongensgaard mente, at Obama havde mange pointer.





»Han kom hele vejen rundt«, sagde Anton Kongensgaard.





»Det at se ham i egen høje person var stort«, siger Andreas Haagen Birch (højre), der i dag mødte Obama i Kolding sammen med vennen Anton Kongensgaard (venstre).

»Ja, det var fuld plade. Han snakkede om klima, jobskabelse og lidt om Danmark. Men også om hvor godt vi har det i Europa«, sagde Andreas Haagen Birch, som fik det ud af mødet, han havde forventet.





Arrangør Morten Bjørn Hansen er glad for dagens forløb.





»Jeg er stolt og lettet over at vi er lykkedes så godt med det her arrangement«, siger Morten Bjørn Hansen, administrerende direktør i Business Kolding.





Da aftalen med Barack Obama kom på plads fulgte en lang proces, for at skyde sig ind på de emner, han skulle tale om i dag. Emnevalget skulle være både spændende og aktuelt.





»Det er vores spørgsmål, han har talt ud fra, men amerikanerne har godkendt dem«, siger Morten Bjørn Hansen, som synes, at taleren Obama gjorde et godt job.





»Jeg tror, man skal huske på, at det er en svær situation man står i, når man er tidligere amerikansk præsident. Men jeg synes, at han trådte et skridt frem her. Han insisterer på at tale om internationalt samarbejde, klima og at den offentlige debat skal foregå på et ordentligt oplyst grundlag«, siger den administrerede direktør.