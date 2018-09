Alvorlig Obama i Kolding: Vi tog fremskridtet for givet, og nu skal vi kæmpe for det

Han rådede også de unge i forsamlingen til at fokusere mere på, hvad de vil gøre, end hvad de vil være. Obamas oprindelige plan var ikke at blive politiker, men at lave socialt arbejde i civilsamfundet, før han erkendte, at vejen frem går gennem politik.

Washington, D.C. er fuld af mennesker, der tidligt har besluttet, at de vil være senatorer, borgmestre eller præsidenter. Når de bliver det, mangler de et centrum, et formål, eller også når de aldrig så langt, sagde Obama.

»Chancen for at jeg blev præsident var meget, meget lille«, sagde Obama med en karakteristisk lille, halvvejs selvironisk, latter.

Hans tid som eks-præsident er heller ikke gået helt som planlagt. Det første år holdt han sig fra at tale offentligt. Han skulle sørge for, at hustruen Michelle ikke ville skilles, sagde han. Og folk var trætte af mig, sagde han også.

»Folk kan ikke savne én, hvis man altid er der«, sagde Obama.

Desuden har samfund ifølge Obama godt af et magtskifte, der giver forandring og et stød. Men det stød, der kom, var for meget. Når politikken bliver drevet ud fra racemæssige og nationalistiske impulser uden respekt for videnskab og logik, når nogen overtager magten og også tager medierne og ændrer valglovene, så er det, vi bevæger os tilbage mod vores værste historie i stedet for frem, sagde Obama.

»Jeg har set noget af den slags«.