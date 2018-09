DSB vinder strid med ansatte: Nu venter nye overenskomster Dansk Jernbaneforbund taber sag til DSB om medlemskab af arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri.

Det var efter bogen, at DSB sidste år meldte sig ind i Dansk Industri og dermed løsrev sig fra statslige overenskomster.

Det viser en afgørelse fra Arbejdsretten.

Striden handler om, at DSB som statslig virksomhed meldte sig ind i Dansk Industri, der er en privat arbejdsgiverorganisation.

En indmeldelse ville betyde, at de ansatte, som før var på statslige overenskomster, skulle flyttes over på andre overenskomster. Derudover blev lokalaftaler opsagt.

Det er Dansk Jernbaneforbund, der har bragt sagen for retten på vegne af togpersonalet, fordi det var bange for dårligere løn og ansættelsesvilkår.

Forbundet ærgrer sig over afgørelsen, som ikke er mulig at anke, men ser nu frem mod at få nye aftaler på plads for sine medlemmer.

»Vi havde naturligvis håbet på et andet udfald. Men når det er sagt, så er jeg glad for, at vi nu har klarhed over de juridiske konditioner«, siger formand Henrik Horup i en skriftlig kommentar.

Fair løsning

DSB og togpersonalet skal nu til forhandlingsbordet, hvor nye overenskomster og lokalaftaler skal på plads.

»Nu skal vi finde en fair løsning. Det skylder vi passagerne og ikke mindst de mange medarbejdere, der har levet med usikkerheden i snart et år«, siger Henrik Horup.

Det er blandt andet lokomotiv- og togførere, stationsbetjente samt billetkontrollører, der skal have nye overenskomster.

DSB er tilfreds med afgørelsen og understreger, at ingen kommer til at gå ned i løn i de nye overenskomster.

»Der påhviler nu virksomheden og medarbejdernes faglige repræsentanter hurtigt at få forhandlet aftalerne på plads, så alle medarbejdere får mulighed for igen at gøre det, de helst vil - nemlig at løse deres arbejdsopgaver«, siger DSB's administrerende direktør, Flemming Jensen, i en skriftlig kommentar.

ritzau