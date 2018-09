Københavns Politi gør klar til at åbne Øresundsbroen efter stor politiaktion Forsvaret deltager i stor politiaktion.

Øresundsforbindelsen og Københavns Hovedbanegård gør klar til at blive genåbnet for trafik.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Oplysningen kommer, efter at politiet tidligere i dag satte gang i en større politiaktion og lukkede broer og færge-og togforbindelser til og fra Sjælland.

Forsvaret bekræfter over for Ritzau, at de også tager del i den store politiaktion.

Det er ingen bekræftede oplysninger om, hvad der er årsagen til politiaktionen.

Politiken erfarer, at politiet kan være i gang med en såkaldt man hunt-situation. Det kan betyde jagt på både personer og køretøjer.

Øresundsbroen, som der nu igen åbnes op for, har været spærret i retning mod Sverige. Storebæltsbroen er fortsat lukket i begge retninger.

Øjenvidner fortæller Ritzau, at der langs motorvejen fra Taastrup mod Roskilde holder patruljevogne og spærrer tilkørselsramper. Der er desuden set hundepatruljer, og en helikopter der flyver over Roskilde, skriver Ritzau.

