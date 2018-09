Overblik: Det ved vi efter mange timers politiaktion i hele landet DSB meddelte for kort tid siden, at de arbejder på at få togene til at køre normalt. Færgerne sejler igen, og alle broer meldes åbne - dog med massiv kødannelse på grund af politikontrol af hver enkelt bil.

Opdateret 19.12:

En større politiaktion gik i gang her til eftermiddag.

Her er, hvad vi ved.

Hvad er årsagen til aktionen?

Politiet bekræfter, at der er tale om en såkaldt man hunt-situation. De efterlyser på Twitter en sort svensk indregistreret Volvo V90 stationcar med registreringsnummeret ZBP 546.

Til en pressemøde oplyser chefpolitiinspektør Jørgen Skov, at de mener at have fat i den rigtige bil. Han vil ikke oplyse, om politiet også har fat i de tre mistænkte, og understreger, at politiaktionen endnu ikke er slut. Der vil derfor fortsat være gener på veje og broer.

Ifølge politiets oplysninger befinder der sig tre personer, der kan sættes i forbindelse med alvorlig kriminalitet. Vidner, der obseverer bilen, skal øjeblikkeligt kontakte politiet på 114.

Københavns Politi understreger, at det er vigtigt, at man ikke selv tager kontakt til personerne, men blot melder det til politiet.

Ifølge den svenske transportstyrelse er der tale om en stjålet bil. Bilen stammer fra udlejningsfirmaet First Rent A Car i Stockholm og blev meldt stjålet den 24. september. Ifølge svenske Aftonbladet blev bilen stjålet i lufthavnen i Malmø.

Politiet bekræfter over for Ekstra Bladet, at aktionen foregår i hele landet, men kan ikke oplyse yderligere på nuværende tidspunkt. Også i Østjylland er tungtbevæbnet talstærkt til stede, og Østjyllands Politi bekræfter, at det skyldes den landsdækkende aktion.

PET vil over for Politiken ikke bekræfte, om de er en del af den storstilede politiaktion, men siger til Politiken, at de er »bekendt« med aktionen.

Hvad bestod politiaktionen af?

Både Øresundsbroen og Storebæltsbroen blev lukket i forbindelse med politiaktionen - Øresundsbroen dog kun i retning mod Sverige.

Togtrafikken har holdt stille i store dele af landet.

Ingen færger fik lov til at forlade kysterne. Det gjaldt også færgerne Rødby - Puttgarten, Helsingør - Helsingborg og Gedser - Rostock. Alle færger sejler igen, oplyser Københavns Politi.

Både politiet og forsvaret deltager i aktionen, bekræfter forsvaret over for Ritzau.

Langs motorvejen fra Taastrup og Roskilde spærrer politiets patruljevogne tilkørselsramper, skriver Ritzau. Ifølge deres øjenvidner er der ligeledes set hundepatruljer i nødsporet, og en helikopter over Roskilde.

Hvordan ser trafiksituationen ud?

Alle trafikforbindelser - broer og færgeforbindelser - til og fra Sjælland har indtil for kort tid siden været lukket, men broerne er nu åbnet. Politiken erfarer, at der ved Storebæltsbroen er massiv kødannelse. Ifølge Ekstra Bladet skyldes det, at der er massiv politikontrol på både Storebæltsbroen og Øresundsbroen. Alle biler, der krydser broerne, bliver tjekket igennem af tungt bevæbnet politi.

DSB meddelte for kort tid siden, at de arbejder på at få togene til at køre normalt. Ifølge dem vil der de næste tre til fire timer være forsinkelser. På enkelte afgange vil der være aflysninger, oplyser DSB på Twitter.