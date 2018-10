Bundlinjen: Flere kvindelige topchefer giver mere vækst Regeringen vil inspirere virksomhederne til mere ligestilling

Mænd har det for let i toppen af dansk erhvervsliv. Der er for få kvinder med i konkurrencen om at få topchefstillingerne og bestyrelsesposterne i de største virksomheder. Flere kvalificerede kvinder vil gøre det sværere for mændene, for det giver virksomhederne flere muligheder for at ansætte de bedste ledere med den rette viden og kompetence. Det betyder færre mænd og flere kvinder på topposterne, men det afgørende er, at virksomhederne får bedre ledelse.



Bedre ledelse giver større vækst i både virksomhederne og samfundet, og flere kvinder på chefgangene giver mere ligestilling. Politikerne vil have begge dele, og derfor var både erhvervsminister Carsten Jarlov (K) og ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) afsendere på det inspirationskatalog, der blev lanceret i mandags. I ligestillingens ånd deler fem kvindelige og fem mandlige ledere deres erfaringer og kommer med inspiration til, hvordan der kommer flere kvinder i toppen af dansk erhvervsliv.

Danmark har en bundplads i Norden i den statistik som indsamles af EU's ligestillingsinstitut (EIGE). Tallene viser, at andelen af kvinder i direktioner og på bestyrelsesposter i Danmark var 30,3 pct. Højest i Norden lå Norge med 42,1 pct., men det skyldes den lovbestemte kvindekvote på 40 pct. i de største norske selskabers bestyrelser. Der er ikke stor forskel på andelen af kvindelige topchefer.

I Danmark går det langsomt fremad. Andelen af kvinder i bestyrelserne steg fra 11,6 pct. i 2012 til 15,2 pct. i 2017. I de største børsnoterede virksomheder er andelen 26 pct., men det er heller ikke imponerende. Loven siger, at større virksomheder selv skal fastsætte måltal for kvinder i bestyrelser og hjælpe kvinder frem i ledelserne. Gør de ikke det, så kan Erhvervsstyrelsen give påbud, men det går stadig langsomt.

Skal det gå hurtigt, så er alternativet en lovbestemt kvote. Den har givet Frankrig den højeste andel af kvinder i bestyrelser i EU, nemlig over 43 pct., men denne større ligestilling har ikke givet synligt bedre økonomiske resultater end l lande uden kvoter. Carsten Jarlov og Eva Kjer Hansen har entydigt valg den frivillige vej, og det er med få undtagelser den, som erhvervslivet ønsker, fordi den giver fri mulighed for at sammensætte en bestyrelse, der passer til virksomhedens behov.

Chef-kvinder vigtigere end bestyrelsesposter

En større andel af kvindelige topchefer er et langt vigtigere succeskriterium end andelen af kvinder i bestyrelserne. Det er topcheferne, der skaber resultaterne i virksomhederne og det er topchefer, der rekrutteres til de største virksomheders bestyrelser. Flere kvindelige topchefer vil derfor betyde, at der kommer flere kvinder i bestyrelserne. Politikerne kan lovgive om kvoter for kvinder i bestyrelserne, men det giver ingen mening at lovgive om kvoter på direktionsgangene.

Højeste prioritet må derfor være, at arbejde for, at der kommer flere kvindelige topchefer. Det er en opgave, som virksomhedernes bestyrelser kan og skal løse, fordi det kan øge indtjeningen og fordi ligestilling styrker virksomhedens omdømme. Old Boys’ network, at mænd vælger mænd, dur ikke mere. Men det kræver også en større indsats fra uddannelsessystemet og at kvinder bliver bedre til at profilere sig selv, når de vælger vejen til toppen i virksomhederne. Det kniber på begge fronter.

Rektor for CBS, Per Holten-Hansen, en af de fem mandlige ledere som bidrager til inspirationskataloget, peger på problemet i egen boldgade. Der er der lige mange kvindelige og mandlige studerende, men kun 10 pct. af kvinderne vælger en finansiel uddannelse, som giver det bedste afsæt til et chefkontor. Der er desværre lidt hold i påstanden om, at kloge kvinder går på universitetet – mændene går på business school. Der er ingen lette løsninger, men der må arbejdes målbevidst for at tiltrække flere kvinder til de finansielle uddannelser.

Hent inspiration i sportens verden

Kvinder, der vælger en business school, skal blive bedre til at markedsføre sig selv. Britt Meelby Jensen, administrerende direktør i Zealand Pharma, giver dette eksempel i inspirationskataloget: ”Kvindelige kandidater er ofte lidt mere tilbageholdende og mindre selvhævdende. De tror ofte ikke lige så meget på egne evner som mænd, og de er ofte mere tilbageholdende overfor at påtage sig ledelsesopgaver”.

Måske kan danske kvinder hente inspiration i sportens verden. Over 90 pct. af de højest placerede amerikanske kvindelige topchefer har et fælles træk, viser research fra revisionsfirmaet Ernst & Young. De har dyrket sport, og det har givet dem tre erfaringer, der har hjulpet dem til tops. At teamwork er nødvendigt, at nederlag og modstand er en del af spillet og at det i en konkurrencesituation er nødvendigt at udstråle selvtillid. Hvis det ligner en maskulin opskrift på karriere, så er det næppe tilfældigt.

Bundlinjen er, at det koster vækst i virksomhederne og hele samfundet, at der er for få kvindelige topchefer. Statistiske fremskrivninger viser, at det kan tagen op til 25 år, før der er ligestilling på chefgangene. Det er den slags statistik kvinder, der vil frem, bare skal ignorere.