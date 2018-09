PET trækker kriminalassistent ind i Scharf-sag og anmelder detaljeret artikel om terrorplot mod JP/Politikens Hus Som en konsekvens af retssagen mod den tidligere PET-chef Jakob Scharf for tavshedsbrud er en betjent fra Københavns Vestegns Politi nu blevet anmeldt for en artikel, der ellers var godkendt af hans politileder.

For de ansatte i JP/Politikens Hus er det en gyser at læse kriminalassistent Finn Månssons artikel om det forpurrede terrorattentat i 2010 mod bladhuset på Rådhuspladsen i København.

Over 27 sider i polititidskriftet Nordisk Kriminalreportage får man en minutiøs gennemgang af, hvordan tre tilrejsende terrorister fra Sverige havde tænkt sig at slå med maskinpistol og lyddæmper som hævn for Muhammedtegninerne.

»Sådan en avis har mange lokaler, du sætter folk hos dig, dræber alle folk«, siger en af de dømte gerningsmænd i en aflyttet samtale kort før angrebet, der blev forhindret gennem anholdelser i Herlev.

Nu er sagen også blevet lidt for spændende for forfatteren til artiklen, der oprindeligt havde fået tilladelse af sin ledelse i Københavns Vestegns Politi til at skrive artiklen i 2016-udgaven af Nordisk Kriminalreportage.

Som en konsekvens af straffesagen om mod tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste (PET), Jakob Scharf, er kriminalassistenten Finn Månsson blevet meldt til Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Anklagemyndigheden vil have den forhenværende PET-chef dømt for at have brudt sin tavshedspligt efter skærpende omstændigheder ved at have medvirket i bogen ’Syv år for PET’. I yderste fald kan Jakob Scharf få op til to års fængsel i sagen, der netop er begyndt i Københavns Byret.

Tre af de i alt 28 anklagepunkter mod Jakob Scharf drejer sig om hans omtale af netop det afværgede terrorattentat i 2010 mod JP/Politikens Hus, der i PET gik under kodenavnet Operation Constant.

Samarbejde med Säpo

Det fik for en måned siden Radio24syv til at stille spørgsmålet, hvordan politiet før bogen om Jakob Scharf udkom havde kunnet tillade videregivelsen af tilsvarende oplysninger fra rumaflytninger og samarbejde med den svenske efterreningstjeneste Säpo i Nordisk Kriminalreportage.

Artiklens forfatter, kriminalassistent Finn Månsson, fik godkendt sit manuskript baseret på efterforsknings- og billedmateriale fra politiet og efterretningsvæsenet af sin daværende chef i Københavns Vestegns Politi.

Finn Månsson deltog selv i efterforskningen som ansat i afdelingen for organiseret kriminalitet og beskriver i dramatisk form, hvordan han op til juleferien i 2010 hører en PET-mands lædersåler ude på gangen og er til møder til Stockholm hos Säpo, der spillede en afgørende rolle for, at attentantet mod JP/Politikens Hus blev forhindret. Gerningsmændene blev alle i dømt 12 års fængsel.

Hverken PET eller anklagemyndigheden ville kommentere henvendelsen om artiklen fra Radio24syv, der må have givet myndighederne noget at tænke over forud for retssagen mod Scharf. I hvert fald er Finn Månsson nu blevet meldt til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, der undersøger sager mod politifolk.

»Anmeldelsen er indgivet til os af PET for omkring en måned siden, og sagen er nu under efterforskning. Vi undersøger, om der er videregivet fortrolige oplysninger i artiklen, der hører ind under straffeloven. Sagen er i sin indledende fase, og vi har endnu ikke afhørt betjenten«, siger Charlotte Storgaard, der er direktør for Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Politiken har forsøgt at PET’s kommentar til, hvorfor tjenesten først anmelder sagen nu, og ikke da artiklen i sin tid udkom i 2016 i Nordisk Kriminalreportage med forord af formanden for Dansk Politiidrætsforbund. Men i en skriftlig udtalelse hedder det, at PET ikke vil udtale sig om forhold, der har »relation til sagen« mod Jakob Scharf.