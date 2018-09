Ulvedrab gav fængselsstraf: Men ulvene er stadig hos os, og der er måske nye unger Mand på 66 år fik 60 dages betinget fængsel for at have skudt ung hunulv i Vestjylland. Der har været ret stille om ulvene i nogle måneder. Men der er sikre tegn på, at de stadig er her.

Selvforsvar mod et nærgående rovdyr.

Det var det ene argument i en 66-årig mands forsvar for, at han – og det indrømmede han – skød og dræbte en hunulv i Vestjylland i april, selv om ulven er fredet.

»Det var et spørgsmål om at værne mig selv, min familie og mit bo«, fortalte manden i retten i Herning i går.

Men åbenbart ikke overbevisende nok, for manden fik 60 dages betinget fængsel.

Videooptagelser har vist, at hans søn flere gange tidligere på dagen havde gasset sin traktor op og var kørt efter ulven, men den viste ikke tegn på at ville forlade marken.

Den 66-årige er tidligere faldet om med blodprop og var ifølge sin forklaring bange for, at hvis det skulle ske igen, ville en ulv let kunne overfalde ham.

Familien har set ulve i området før. De bor i den zone ved Ulfborg, hvor Danmarks første ynglende ulvepar slog sig sig ned sidste år, og hvor de fik mindst otte unger. Det var en af disse unger, der nu som halvstor ulv strejfede rundt på den 66-åriges søns mark.



Da han blev underrettet om, at nu var der ulv i sigte igen, kørte han i sin Toyota Landcruiser afsted med sin jagtriffel og nedlagde ulven fra førersædet.

Men mandens forsvar baserede sig også på et mere ideologisk argument. For som han sagde, følte han, at »hele samfundsstrukturen var ad helvede til«, fordi fåreavlere havde fået ædt deres får og frataget deres livsgrundlag.

»Det var ikke til at have med at gøre«, sagde han.

Anklageren Ulrik Panduro, Midt- og Vestjyllands Politi viste ingen forståelse og kaldte ulvedrabet ulovligt, unødvendigt og uetisk.

Man må godt skyde en ulv i nødværge, eller hvis det er en såkaldt problemulv, som ikke udviser naturlig sky adfærd over for mennesker. Men anklageren havde svært ved at acceptere nødværge som argument fra en mand, der »sad i to tons tung firehjulstrækker med sin riffel i hånden«.

Og så havde anklageren en mistanke om en helt anden årsag til drabet: Den tiltalte havde året forinden offentlig udtalt, at han var bekymret for, at ulve i området ville forringe jagtlejen på hans jord.

De er her stadig

Sidste år flammede diskussionen for og imod ulve for alvor op, da ulveparret ved Ulfborg fik unger og viste, at ulven er ved at slå sig ned i landet. Men i de seneste måneder har det været småt med konkret observationer, og der har nærmest ikke været rapporter om ulveangreb på fåreflokke som sidste år.

På de mange facebookgrupper, hvor ulvens tilbagekomst til Danmark diskuteres livligt, er der gisninger om, at flere ulve er blevet skudt af jægere, der holder det hemmeligt.

Men kigger man på ulveatlas.dk, hvor man kan indrapportere observationer til Naturhistorisk Museum i Aarhus, er der flere billeder af ulve taget så sent som i denne måned. Her kan man også læse, at der indenfor de seneste uger er set ulv både på Djursland og i Salling.

Forskningschef Kent Olsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus, som står for den officielle overvågning af de danske ulve, fastslår, at angreb på får eller andre husdyr er ikke noget, der typisk sker om sommeren, forklarer han.

Og det normale er heller ikke, at nye ulve kommer hertil sydfra i sommertiden. Det er mere i foråret, at indvandringen sker, når unge ulve fra sidste års kuld søger levesteder. Typisk forlader de territoriet, hvor de er født, fra de er ti måneder.

»Vi har jo ikke ret mange ulve i landet, så det er ikke så opsigtsvækkende, at de ses ret sjældent. Men der kan sagtens komme en ny ulv ind over grænsen i morgen. Og vi forventer da et lille antal sydfra, og at vi efterhånden får en bestand i Danmark, der hænger sammen med den tyske bestand«, siger Kent Olsen.

Men hvis forældreparret, der fik unger sidste år, fortsat befinder sig i samme område og fortsat yngler, hvorfor er der i år ikke taget billeder af et nyt kuld ulveunger? Kent Olsen finder heller ikke det særlig bemærkelsesværdigt.