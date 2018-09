Mens vi venter på højrebølgen: Sex og sensationer får jer til at læse med her

Sagt i ugen





Hella Joof om hendes nyudkomne almanak ’Dage med mildhed, modgang og mirakler’

Alt det, jeg skriver, er altid noget, jeg godt selv kunne have brugt. Og noget af det er også bare sådan en sød lille opsang. Der er noget der hedder ’Jamen-dag’, hvor vi hele tiden bare siger jamen, for det gør vi, når nogen kommer med gode råd. Så siger man: »Jamen, jeg kan ikke ...«. Så næste dag hedder ’Jamen, jamen ikke noget jamen-dag’, og så skal du bare holde op med det pjat. Så det er jo ikke, fordi jeg skal prøve at opdrage på verden. Men det kan jeg jo ikke lade være med at prøve på«. (Se og Hør)

Özlem Cekic, tidligere folketingsmedlem, om Ted Talk, hvor hun talte om sit projekt ’dialogkaffe’.

»TED er jo en kæmpe platform, og jeg har øvet talen hver dag i 1-1,5 time siden juni. Jeg er vant til at holde taler, men det er jo på mit eget sprog. Jeg har først lært engelsk de sidste tre år. Det gik fantastisk og fuldstændig, som det skulle«. (dr.dk)

Barack Obama, tidligere præsident i USA, besøgte under en mellemlanding på vej til Amsterdam, SDU i Kolding og talte overfor ca. 600 indbudte og betalende gæster.

»Når debatter drives af race eller nationalistiske impulser. Når man begynder at se, at faglighed og forskning bliver fornægtet, når man begynder at overtage medierne og lukke ned for kritik og bestemme over andre, så begynder man at gå ned ad en dårlig vej. Og jeg frygter, at vi er på vej ned ad en vej, hvor propaganda fylder mere og mere«. (dr.dk)

Alberte Winding, musiker og forfatter om sin nye erindringsbog ’Kastevind’

»Jeg har altid grædt over mærkelige ting, og det har jeg aldrig fået fikset. Det tror jeg heller ikke, jeg kan, og det er måske mit store held, at jeg har haft let til tårer. Det har været en ventilering af sjælen. Min far sagde ofte til mig, at jeg skulle lære at sætte en facade op. Og det tænker jeg også over, at jeg skal lære. Jeg har bare ikke lært det endnu. Heller ikke her, når vi snakker – jeg har svært ved at lave forsvaret mod sårbarheden«. (Politiken)

Troels Kløvedal, sygdomssvækket kaptajn og fortæller i sit uigenkaldeligt sidste interview, der blev afviklet via e-mail.

»Jeg har sagt til alle mine børn, at det skal gå efter hvad der interesserer dem. Ikke efter en karriere eller penge. Man kan fint blive mæt af havregrød. Det har de også gjort og de er lykkelige, velfungerende mennesker. Jeg har også sagt til dem,at de skal gå efter dem, der søger sandheden. Men at de skal være på vagt overfor dem, der siger at de har fundet den. Man kan vel sin Sokrates«. (Ud & Se)

Alexandra, grevinde af Frederiksborg om sin nye bog ’Mit lykkelige land:

»Jeg har sjældent været alene i mit liv. Men i dag lever jeg alene og jeg har fundet ud af at det er o.k. at være alene. Jeg har lært meget om mig selv ved at være alene og det vigtigste er at jeg har lært at elske mig selv. Jeg troede jeg elskede mig selv før. Men nu, hvor jeg har prøvet at være alene, har jeg virkelig set hvordan jeg agerer i forskellige situationer og jeg har set en styrke og et drive i mig selv«. (Alt for damerne)

