7 døgn med Özlem Cekic: Mønsterbryderen der inviterede hele verden til dialogkaffe 42-årige Özlem Cekic, tidligere medlem af Folketinget, er kendt for at servere dialogkaffe for sine værste kritikere. Her fortæller hun om en hektisk uge, hvor kaffen blev anrettet for hele verden i det berømte web-show ’Ted Talk’ i New York – selv om hun kun lige har lært engelsk og ikke vidste, hvad Ted var.

Torsdag

»Jeg skulle op klokken halv syv og flyve halv elleve til New York.

Jeg havde øvet så meget, at jeg slet ikke havde fået pakket dagen før, som man plejer.

Den største nervøsitet for mig var, at jeg skulle tale på engelsk. Det er en hel fobi for mig, så jeg besluttede, at jeg skulle lære det, da jeg forlod Christiansborg for tre år siden.

Özlem Cekic og manden Devrin Ülgü fik købt gaver til børnene og set Times Square, Central Park, Harlem og Dumbo, området under broerne til Brooklyn. Nå, ja, og så fik hun holdt sin Ted Talk. Her er parrets fotos fra turen til Manhattan.

Jeg er vant til at holde taler, men på engelsk kan jeg ikke joke, hvis der går noget galt, for så bliver det helt sikkert grammatisk forkert. Og tænkt at gøre det på en Ted Talk – hvor hele verden følger med.

Men mine venner sagde: »Du har styr på det indholdsmæssige, og du har styr på dit engelsk. Nu skal du bare tro lidt mere på dig selv og tale langsomt til at begynde med«.

På vej ind i flyveren lavede jeg en opdatering på Facebook, hvor jeg skrev: »Alle dem, der er på vej til Ted Talk i New York, rækker fingeren op«.

Da jeg åbnede min telefon igen i New York, var der folk, som mente, at jeg havde lavet IS-tegnet.

Hold da op, sådan gør alle danske elever hver eneste dag. Nogle begyndte at poste billeder, hvor jeg stod sammen med en terrorist«.

Fredag

»Jeg startede med at løbe på løbebånd på vores hotel på Times Square. Det er jeg først begyndt på for nylig. Men nu er jeg blevet inviteret ud at løbe med Lars Løkke, så ville det jo være fedt ikke at være den, der hele tiden ligger bagest.

Til morgenmaden i restauranten holder jeg talen for min mand, Devrin Ülgü. Han er min store støtte, og vi fungerer rigtig godt som et team.

Özlem Cekic og manden Devrin Ülgü fik købt gaver til børnene og set Times Square, Central Park, Harlem og Dumbo, området under broerne til Brooklyn. Nå, ja, og så fik hun holdt sin Ted Talk. Her er parrets fotos fra turen til Manhattan.

Resten af fredagen bruger vi på at købe gaver. Min ældste søn, der hjælper flygtninge i Grækenland, har sendt fotos af nogle sko, han ønsker sig.

Min datter skal have trompetbukser, og vores mindste ønsker sig en drone, men den får vi nok ikke gennem lufthavnen.

Min mand finder en sølvjakke, og den er måske lige lovlig meget. Det griner vi meget af. Ved alle andre kurdiske fester ville han være en stjerne – men den er nok lige en smule for meget for en Ted-tilhører«.

Lørdag

»Vi lejede cykler og kørte rundt i Central Park – det lærte jeg først i en alder af 26 år, da jeg skulle være hjemmehjælper. Før det kunne jeg kun køre lige og måtte stå af, når jeg skulle dreje.

Min mand ville have, at jeg skulle holde talen for H.C. Andersen – og jeg læser for ænderne på søen i Central Park. Lidt syret, men han vil godt have det med på den video, han laver.

Özlem Cekic og manden Devrin Ülgü fik købt gaver til børnene og set Times Square, Central Park, Harlem og Dumbo, området under broerne til Brooklyn. Nå, ja, og så fik hun holdt sin Ted Talk. Her er parrets fotos fra turen til Manhattan.

Bagefter tog vi til Harlem, hvor jeg sidder på en bænk ved en restaurant, mens min mand står i kø. Kvinden ved siden af mig taber sin telefon, og jeg laver en forskrækket lyd. Ligesom hun selv gør. Det er lidt sjovt, så hun krammer mig og siger:

»Er du også en af de hvide, der er kommet for at overtage vores bydel?«.

Racisme går også den anden vej. Og hadet bevæger sig både op og ned.

Maden på restauranten smager helt vildt godt. Men der går ikke længe, så har jeg det dårligt. Jeg er i forvejen på penicillin og tager min astmamedicin og går med tørklæder for at passe på stemmen, og så er det mayonnaisen, som jeg på grund af laktoseallergi ikke kan tåle«.

Søndag

»Jeg vågner ret tidligt. Jeg har næsten hostet hele natten. Vil ringe til Danmark og tale med en læge, men det er søndag. Jeg beslutter at tage dobbelt dosis af medicin.

Så er det, jeg tænker, at motion er godt.

Og nu er der kommet en dato på løbeturen med Lars Løkke, så jeg løber mig en tur. Det hjælper faktisk.

Oppe på værelset holder jeg talen for Devrin, som tager tid, og det bliver 16 minutter og 26 – tjekker lige. 14 minutter står der i invitationen.

Özlem Cekic og manden Devrin Ülgü fik købt gaver til børnene og set Times Square, Central Park, Harlem og Dumbo, området under broerne til Brooklyn. Nå, ja, og så fik hun holdt sin Ted Talk. Her er parrets fotos fra turen til Manhattan.

Det er to et halvt minut for meget. Jeg går i panik og skynder mig at skrive til global curator Bruno Giussani. Han svarer:

»Ro på, du skal afslutte. Prøv at holde dig på 16, men ellers tager vi det stille og roligt«.

Mandag

»Min mand er stået tidligere op end mig. Han er tydeligt nervøs for at komme for sent. Jeg vil helst gå. Han vil tage metroen. Vi ender med at gå halvvejen og tage metroen for resten.

Hos Ted i Soho må de lede meget længe efter vores navne, og jeg når at tænke, at det kan da godt være, at der er et eller andet forkert, og jeg ikke er på listen.