To personer såret i Skovlunde Omkring klokken 19.15 fredag aften blev to personer ramt af skud i Skovlunde, oplyser politiet.

To personer er fredag aften blevet såret i Skovlunde i den vestlige del af Storkøbenhavn. Det skriver Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Skyderiet skete kort før klokken 19.15 i krydset mellem Bybjergvej og Ballerup Boulevard.

Umiddelbart efter kunne politiet ikke oplyse om deres tilstand, men klokken 23.30 skriver politiet på Twitter, at de to er 'lette tilskadekomne og behandlet'.

Københavns Vestegns Politi arbejder fortsat på stedet, hvor det er markant tilstede.

Ifølge politiet er der ikke tale om et opgør, som er relateret til den verserende bandekonflikt i Storkøbenhavn:

»Her til aften er det politiets vurdering, at der er tale om et opgør i et lokalt kriminelt miljø, og at det ikke har forbindelse til den verserende konflikt i bandemiljøet i Storkøbenhavn«, skriver politiet på Twitter.

