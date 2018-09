Politiet er fortsat tavse om resultatet af stor menneskejagt Stor politiaktion fortsatte i nat, selv om trafikale afspærringer er ophævet.

Intet nyt er godt nyt, hedder det, men spørgsmålet er, om det også gælder jagten på de tre personer, som i går lammede trafikken i store dele af Østdanmark.

De tre personer, der sættes i forbindelse med »alvorlig kriminalitet« var i går genstand for en menneskejagt af hidtil usete dimensioner herhjemme.

Stort set hele Sjælland blev forseglet. Broerne blev lukket. Færgerne standset. Det samme med togene.

Svært bevæbnede betjente spærrede motorvejene, og biler blev tjekket. I timevis med kilometerlange køer til følge.

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

På et kort pressemøde i aftes på Københavns Politigård lod politiet forstå, at befolkningen ikke skal være bange.

Men meget mere ville chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov ikke oplyse.

Derfor ved vi stadig ikke, hvilken type alvorlig kriminalitet, der er tale om, om de tre personer er danske eller udenlandske statsborgere, og om de tre personer er i politiets varetægt.

Det eneste vi ved om dem, er at der er tale om tre personer, der har opholdt sig længere tid i Danmark, og at de i går kørte rundt i en stjålen Volvo fra et svensk udlejningsbureau.

På sociale medier bliver myndighederne kritiseret for deres lukkethed.

Mange mener, at den skaber grobund for unødig bekymring. Andre konstaterer, at politiet skal have lov at passe deres arbejde.

Og det gør betjentene blandt andet på Fyn, hvor der sent i aftes var en større aktion omkring den lille by Espe.

Mens de lokale holdt fest i forsamlingshuset, spærrede betjente et område omkring en gård af, men om den store aktion med blandt en mobil kommandocentral mellem Espe og Ringe var en del af menneskejagten fra tidligere fredag, er ikke blevet endeligt bekræftet.

Ifølge Ekstra Bladet har politiet blandt andet haft en drone i luften i området i aftes. Også hundepatruljer har været sat ind, men hvad der er kommet ud af aktionen, ved vi ikke.

Politiet har heller ikke villet bekræfte, om man med sikkerhed har fundet den sorte svensk indregistrerede Volvo, som man efterlyste i går.

På pressemødet fredag aften mente politiet at have fundet bilen, men man manglede en endelig bekræftelse fra teknikerne.

Der er altså stadig en lang række ubesvarede spørgsmål. Måske bliver vi klogere i løbet af dagen i dag, lørdag. Politiken følger sagen tæt.