Beboere frygter at miste deres hjem: De almene boliger er under angreb Hvis ghettoplanen vedtages, er det samtidig startskuddet til afvikling af billige boliger for tusindvis af almindelige familier, mener beboerne.

Kamille Kofod står på Nytorv i København omgivet af gule balloner og med Natasjas politiske opsang 'Gi' mig Danmark tilbage' fra en højttalervogn som kraftigt lydtapet.

Foran hende er en større menneskemængde, mange af dem unge, ved at tage form af en demonstration.

Kamille er ikke selv 'nedrivningstruet', som hun siger. Den almene boligforening på Nørrebro, hvor hun bor med sine børn – og er meget glad for at bo – er nemlig så lille, at den falder uden for regeringens ghettoliste.

Til gengæld mener hun, at hele den almene boligsektor, hvor en million mennesker har deres hjem, er alvorligt truet af den såkaldte ghettopakke, der har til formål at forhindre parallelsamfund.

Foto: Emma Sejersen Lørdag gik beboere fra de almene boligområder, der er blevet stemplet som ”ghettoer”, på gaden og demonstrerer mod Ghettopakken.

Salg eller nedrivning

»Almene boliger er for alle. Det er boliger, hvor prisen er på et lempeligt niveau i de store byer. Og det er et angreb på den almene boligsektor at ville rive dem ned eller sælge dem, for der bliver jo ikke bygget et tilsvarende antal nye boliger«, siger hun.

Vedtages lovforslagene i ghettopakken af Folketinget i dette efterår, betyder det nemlig, at 60 procent af de almene familieboliger i de hårdeste ghettoområder kan blive revet ned eller solgt som privat udlejning eller ejerlejligheder.

Derfor har græsrodsbevægelsen 'Almen Modstand', som Kamille Kofod er talsmand for, arrangeret demonstrationer i København, Aarhus og Odense for at råbe op.

Boliger kan afvikles via særlov

»Vi ved ikke, hvilke rettigheder lejerne får med hensyn til f.eks. genhusning, og det er utrygt. Der er meget stor usikkerhed om fremtiden hos beboerne. Og leder man efter job eller forsøger at lære sproget, er det belastende at skulle bekymre sig om sin boligsituation samtidig«, siger hun.







Et af lovforslagene i ghettopakken giver boligministeren bemyndigelse til at afvikle et boligområde gennem en særlov, hvis området har været på ghettolisten fire år i træk, og andelen af almene familieboliger er højere end 40 procent.

Andelen kan nedbringes på flere måder: ved at bygge nye ikke-almene boliger i området, ved at sælge de almene boliger til private, så deres status ikke længere er almen, eller ved at rive dem ned.

»Nogle skal tjene penge«

»Vi har beboerdemokrati i de almene boligforeninger, men ministeren skal altså kunne overtrumfe beboerne, hvis han synes, udviklingen ikke går hurtigt nok«, siger Kamille Kofod.

Hun understreger, at 'Almen Modstand' også handler om at bekæmpe det, de kalder ghettopakkens stigmatisering af mennesker med lav uddannelse, lav løn og ikke-vestlig baggrund.



Fatma Tounsi bor i almen bolig i Nordvest og deltager i demonstrationen, fordi hun ser et stort behov for at oplyse befolkningen om, at ghettopakken er ved at sætte beboernes rettigheder ud af kraft:

»Jeg synes ikke, der har været fokus nok på boligerne. Jeg tror faktisk ikke, pakken er et spørgsmål om integration, men om at smide folk ud af byen og lade nogle tjene penge på boligerne«, siger hun.

Ungdomsboliger i Tingbjerg

Blandt demonstranterne i Indre By er også Ninna Hedeager Olsen, Enhedslistens teknik- og miljøborgmester i København:

»Jeg håber ikke, det ender med, at vi skal rive boliger ned i København. De almene, vi har, er billigere end dem, vi kan bygge. Og bliver de solgt, vil de heller ikke længere være billige«, siger hun og peger selv på alternativet - at man bygger nye boliger i områderne på ghettolisten for at få andelen af almene familieboliger ned.