Politiet: Der var trussel mod specifikke personer - et angreb kunne være i gang Politiet har hele dagen været i aktion ved en landejendom på Fyn efter dramatisk menneskejagt fredag.

Det var en trussel mod specifikke personer, der fik politiet til at indlede den store politiaktion fredag.

Det siger chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov fra Københavns Politi på et pressemøde på Københavns Politigård lørdag eftermiddag.

Politiets Efterretningstjeneste vurderede, at et angreb kunne være i gang rettet mod specifikke enkeltpersoner, siger han.

Ifølge Jørgen Bergen Skov har PET i længere tid arbejdet med en sag, hvor enkeltpersoner har været truet på livet.

På et tidspunkt fredag vurderede man, at den bil, der i går blev efterlyst med tre-fire personer i, var en del af sagen, og at personerne kunne være i færd med et angreb.

»Det var i den forbindelse, at PET kunne konstatere, at det køretøj, vi efterlyste fredag, opholdt sig i nærheden af og udviste en adfærd, der kunne betyde en trussel«, siger han.

Østdanmark lukket ned

Stort set hele Sjælland blev forseglet. Broerne blev lukket. Færgerne standset. Det samme med togene.

Svært bevæbnede betjente spærrede motorvejene, og biler blev tjekket. I timevis med kilometerlange køer til følge.

Myndighederne efterlyste samtidig en svensk indregistreret Volvo, som man sidst på dagen mente at have fundet.

På et pressemøde fredag aften var det eneste politiet ville sige, at de tre mænd havde opholdt sig i Danmark i et stykke tid, og at de var indblandet i alvorlig kriminalitet.

Først sidst på dagen blev de mange afspærringer ophævet, imens politiet indledte en større aktion ved landsbyen Espe på Fyn.

Her blev et område omkring en landejendom spærret af og undersøgt minutiøst.

Både hundepatruljer og en drone har været sat ind, ifølge Ekstra Bladet og TV 2's reportere på stedet. Efterforskningen i området er fortsat lørdag.

To forskellige sager

Det har dog vist sig, at personerne i bilen ikke har med trusselssagen at gøre, men er involveret i anden alvorlig kriminalitet.

»Det er først, da vi får fat i køretøjet (den efterlyste Volvo, red.) i går, at vi finder ud af, at de to sager ikke har noget med hinanden at gøre«, siger han.

Derfor er de to sager nu blevet skilt ad, siger Jørgen Bergen Skov.

Han understreger, at den sikkerhedssag, som PET efterforsker, drejer sig om specifikke enkeltpersoner og ikke er en generel trussel.

Politiet fastholder, at den almindelige befolkning fortsat ikke har grund til at være bekymrede, selvom fredagens aktion udspringer af PET-sag om trusler mod specifikke personer.

»Der er ikke grund til at være bekymret. Det er der ikke, og det har der ikke været«.

»Der er ikke nogle af de adresser, vi har ransaget i går, som har med andet end den sorte Volvo at gøre«.

»Tag den med ro, vi har styr på det. Dem, for hvem der er fare på færde, de ved det«.

