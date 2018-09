Time for time: Massiv politiindsats lukkede trafik på tværs af landet Fredag skabte det trafikkaos, da politiet lukkede veje og broer i jagten på en sort Volvo med tre personer.

Lørdag morgen er det fortsat uklart, hvad der udløste den massive menneskejagt, som fredag fik Københavns Politi til at lukke veje, broer og indstille færgedrift fra Sjælland.

Politiet efterlyste fredag eftermiddag en sort svensk indregistreret Volvo V90 med formentlig tre personer, som sættes i forbindelse med alvorlig kriminalitet.

Hvilken form for kriminalitet, de sættes i forbindelse med, er fortsat uklart. Politiet mener at have fundet bilen, men vil ikke oplyse, om der er foretaget anholdelser i sagen.

Læs om forløbet her:

Kort før klokken 14 fredag eftermiddag spærres al trafik på Storebæltsbroen, ligesom Øresundsbroens spærres for al trafik i retning mod Sverige.

En pressetalsmand fra Øresundsbroen oplyser, at broen er lukket efter anmodning fra politiet.

Kort efter står det klart, at alle færgeafgange fra Sjælland også er indstillet.

Klokken 15.26 bekræfter Københavns Politi aktionen på Twitter:

»Større politiaktion i gang. Derfor er broer lukket, og færger mellem Rødby-Puttgarten og Gedser-Rostock og Helsingør-Helsingborg lukket, skriver politiet.

Politiaktionen betyder, at mange tog holder stille, ligesom der dannes kø på motorveje flere steder på Sjælland.

Politiet er blandt andet til stede ved motorveje og motorvejsbroer og overvåger trafikken ved checkpoints.

Klokken 15.30 står det klart, at politiet leder efter en sort Volvo. Politiet skriver i en pressemeddelelse:

»Københavns Politi efterlyser i forbindelse med en aktuel efterforskning en sort svensk indregistreret Volvo V90 med registreringsnummer ZBP 546. I køretøjet befinder sig formentlig tre personer, som sættes i forbindelse med alvorlig kriminalitet.

»Vidner, som observerer køretøjet, skal straks kontakte politiet på 112. Det er vigtigt, at man ikke selv forsøger at kontakte personerne, men blot observerer og melder det, man ser, til politiet.

Hen ad eftermiddagen begynder trafikken så småt igen at kunne bevæge sig. Samtidig står det klart, at politiaktionen er i gang flere steder i landet - ikke kun på Sjælland.

Klokken 17.24 skriver Københavns Politi på Twitter:

»Alle transportforbindelser er nu åbne igen eller på vej til at blive åbnet.

Politiaktionen fortsætter dog.

Klokken 19 holder politiet pressemøde i København. Chefinspektør Jørgen Bergen Skov oplyser, at politiet mener at have stoppet den efterlyste sorte Volvo. Han vil ikke fortælle, om der er foretaget anholdelser, eller hvad sagen egentlig drejer sig om.

Fredag aften oplyser DR Fyn, at politiet har oprettet en mobil kommandocentral på rastepladsen Espeskov mellem Ringe og Espe på Fyn.

Samtidig oplyser flere medier, at politiet fredag aften er talstærkt til stede i Espe. Ifølge Ekstra Bladet er der kriminalteknikere til stede, ligesom en af politiets droner flyver over Espe. Ifølge TV2 afspærrede politiet en ejendom.

Tv-stationen oplyser desuden, at taxaselskaber i området af politiet er blevet bedt om at udvise agtpågivenhed, når de samler kunder op.

Politiaktionen betyder kilometerlange bilkøer på motorveje flere steder til langt ud på aftenen fredag. Den længste kø var ved frakørsel 37 i Sorø mod Fyn. Her var køen på et tidspunkt omkring 30 kilometer lang.

Kilder: Ritzau, Københavns Politi, Ekstra Bladet, TV2, DR.

ritzau