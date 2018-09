Lunken modtagelse: Martin Lidegaards march mod midten af udlændingepolitikken mødes med skepsis Martin Lidegaards idé om at tage et skridt mod midten for at få mere indflydelse falder ikke i god jord hos alle i folketingsgruppen.

»Vi bliver nødt til at søge mod midten, selv om den bevæger sig steder hen, hvor vi har svært ved at se os selv«. Sådan lød budskabet fra Martin Lidegaard(R) i gårsdagens Politiken, da han fremlagde sin idé om at rykke Radikale Venstre nærmere midten på udlændingepolitikken for at få mere indflydelse.

Partileder Morten Østergaards har tidligere sunget med andet næb og været mere kontant med krav om, at en S-regering skal være uafhængig af Dansk Folkeparti i udlændingepolitikken.

Det vikarierende medlem af Radikale Venstres folketingsgruppe, Rasmus Helveg Petersen, ser hellere, at partiet holder stand.



»Vores politik er at blive stående, og så er der andre som Socialdemokratiet, der har flyttet sig. Og jeg ser ingen grund til at forfølge dem over i retning af Dansk Folkeparti«, siger Rasmus Helveg Petersen.

Risikerer man så ikke at stå og råbe fra sidelinjen uden at påvirke politikken?

»Du lægger i spørgsmålet, at det ville kunne påvirke Socialdemokratiet og Dansk Folkepartis udlændingepolitik at flytte os selv. Men det har jeg ikke set nogen tegn på. Prøv at spørg DF og S, om de er klar til at indgå nogle kompromisser. Jeg kan ikke se en makker for os der«, siger Rasmus Helveg Petersen.

Det har ikke været muligt at få kommentarer fra andre medlemmer af Radikale Venstres folketingsgruppe. Men den politiske kommentator Hans Engell vurderer ifølge Ritzau, at der er opbakning til Martin Lidegaards forslag i dele af partiet.

»Det bunder i en dyb bekymring for, at de radikale er på vej ud i en lang ørkenvandring, hvor hverken de røde eller blå vil have dem med i en regering, og hvor deres mandater er uden for indflydelse«, siger Hans Engell.

Det store spørgsmål er, om man er villig til at acceptere en udlændingepolitik, der er kraftigt præget af Dansk Folkeparti mod, at man i det mindste vil få en smule indflydelse på den.

»Jeg synes ikke, man skal give køb på sine grundlæggende synspunkter. Hvis man ikke for alvor kan påvirke beslutningerne, synes jeg, at slynglerne skal have lov at stå med ansvaret og flertallet for sig selv«, siger Søren Bald, der er tidligere landsformand i Radikale Venstre.

»Man kan jo ikke forhindre, at udlændingepolitikken præges af Dansk Folkeparti. Der er langt over 100 mandater bag den. Det ændrer sig næppe efter et folketingsvalg«, siger Søren Bald.

Efter Rasmus Helveg Petersens opfattelse er et lille skridt mod midten heller ikke det, som medlemmerne ønsker.

»Faktisk vil jeg sige, at vi hørte det stik modsatte. At folk er glade for, at vi står stærkt og skarpt på vores egne principper«, siger Rasmus Helveg Petersen.

Rasmus Helveg Petersen stiller desuden spørgsmålstegn ved Martin Lidegaards terminologi om at nærme sig midten. For ifølge ham er det at rykke tættere på Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ikke at nærme sig midten.



»Jeg opfatter ikke Dansk Folkeparti og Socialdemokratiets fælles bevægelse som noget, der ligger mod midten. Jeg opfatter det som Socialdemokratiet, der er gået skarpt til højre«, siger Rasmus Helveg Petersen.

Den holdning deler Søren Bald.

»Der er ikke nogen midte ved migrations- og flygtningespørgsmål. Der er en massiv højrefløj og en humanistisk venstrefløj. Det er det, der er«, siger Søren Bald.