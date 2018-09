Fredagens skudepisode i Storkøbenhavn: Det var chikane i trafikken som udløste både skud og knivstik

Fire mænd er anholdt efter et skyderi fredag aften i Skovlunde.

Der blev både afgivet skud og stukket med våben i forbindelse med episoden, som var kulminationen på chikane i trafikken, oplyser politiet lørdag.

Personer i to biler generede hinanden under kørsel på Ballerup Boulevard, og det førte til, at de stødte sammen i krydset ved Bybjergvej.

Mændene stod ud af bilerne og begyndte at slås, oplyser Københavns Vestegns Politi.

To mænd fik stiklæsioner. Ingen blev dog ramt af de 4 til 6 skud der blev afgivet på stedet.

Sagen ser ikke ud til at have sammenhæng med den seneste tids mange skyderier i forbindelse med en bandekonflikt i Storkøbenhavn, oplyser politiet.

Tilsyneladende af de involverede personer blev som nævnt ramt af skuddene, men en 34-årig mand blev ramt af knivstik og en 23-årig mand pådrog sig læsioner efter stik og stump vold, skriver Ekstra Bladet.

De to blev anholdt fredag aften, oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

/ritzau/pol/