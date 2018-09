Derfor blev broer lukket og færger standset: PET's frygt for et angreb mod enkeltpersoner førte til gigantisk politijagt Poliitiet frygtede at en sort Volvo var involveret i en sag, PET gennem et stykke tid har arbejdet på. Specifikke unavngivne personer er truet på livet.

Det var frygten for et forestående angreb mod specifikke enkeltpersoner i Danmark, der fredag lukkede broer og standsede færger i Danmark under en storstilet politiaktion.

Men den sorte Volvo V90, der fredag blev efterlyst af politiet og udløste en større menneskejagt, havde med stor sandsynlighed intet at gøre med den sag, PET igennem et stykke tid har arbejdet på, hvor specifikke personer er truet på livet.

Det oplyste chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov fra Københavns Politi på et pressemøde lørdag eftermiddag.

Foto: Martin Lehmann Politi greb ind og bremsede trafikken i store dele af landet.

Politi greb ind og bremsede trafikken i store dele af landet. Foto: Martin Lehmann

»PET har igennem noget tid arbejdet med en sag, hvor specifikke enkeltpersoner er truet på livet. Det var i forbindelse med den sag, vi i går kunne konstatere, at den sorte, svensk indregistrede Volvo V90 opholdt sig i nærheden af og udviste en adfærd i forhold til den opgave som gjorde, at man måtte vurdere at et angreb kunne være på vej. Derfor måtte vi spærre broer og i kortere perioder lukke for tog- og færgetrafik«, siger Jørgen Bergen Skov.

Han understreger, at truslen retter sig imod specifikke enkeltpersoner og at der ikke er tale om en generel trussel mod Danmark.

»Fredag eftermiddag blev stort set hele Sjælland forseglet. Broer blev lukket, færger og tog blev standset og bevæbnede politifolk spærrede motorvejene og tjekkede biler, hvilket udløste både kilometerlange køer og utryghed.

Helt usædvangligt fortalte politiet først et døgn senere, altså lørdag eftermiddag, at det endte med så storstilet en aktion, fordi den sorte Volvo fredag opholdt sig i et område, som fik politiet til at frygte, at den kunne have at gøre med truslen mod enkeltpersoner i Danmark. Og da politiet fredag henvendte sig til personerne i den sorte Volvo, stak de af.

»Og de, der kender en Volvo V90 ved, at det er et hurtigt køretøj. Det foregik på en måde, hvor politet valgte at trække sig og efterlyste køretøjet«, siger Jørgen Bergen Skov.

Men den efterforskning, der foregik frem til lørdag, fik politiet til at føle sig relativt sikre på, at den sorte Volvo med 3-4 personer i ikke har relation til truslen.

»Derfor har vi nu skilt de to opgaver ad. De truede personer er selvfølgelig i sikkerhed, og mere vil jeg ikke sige om den sag«, siger chefpolitiinspektøren.

Politiet fik fat på bilen sent fredag aften »et sted på Sjælland«. Bilen var i går ved at blive undersøgt af politiets teknikere.

»Men den personkreds, det handler om og den forklaring, vi får, gør, at vi ikke tror, det har noget med sikkerhedssagen at gøre. Vi har foretaget ransagninger og anholdt to personer, som nu er løsladt igen«, siger Jørgen Bergen Skov.

Personerne i den sorte Volvo er til gengæld involveret i »anden kriminalitet«, oplyser politiinspektøren, der også kan fortælle, at de undersøgelser, politiet fredag og lørdag foretog i Espe på Fyn er relateret til personerne i den sorte Volvo og heller ikke har at gøre med de enkeltpersoner, der er truet på livet.

Ifølge den svenske trafikstyrelse var den eftersøgte bil en udlejningsbil fra First Rent A Car i Stockholm, der ikke er blevet afleveret og efterfølgende blevet meldt stjålet fra lufthavnen i Malmø 24. september.

Chefpolitinspektør Jørgen Bergen Skov beklager de gener, politiaktionen fredag havde for folk, der ikke nåede frem til deres aftaler. Han beklager også, at nogle har følt sig utrygge.