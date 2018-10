Anden halvleg: Ved pissoiret får vi svar på livets store spørgsmål

På min vej til arbejde, når jeg cykler ad Langeliniebroen over jernbanesporene ved Østerport Station i København, ligger der et lille rødstenshus med bindingsværk og skodder over vinduerne af udskåret træ, sådan lidt tyrolerhopsaagtigt. Der kan man stå ved pissoiret i fred og alligevel kigge ud over de grønne træer i parken ved Kastellet.

Her var det så, at jeg, mens solen glimtede mellem tremmerne, blev grebet af taknemmelighed over de geniale stunder, jeg har haft i selskab med mig selv og en skarp duft af desinficerende naftalin.

Når alt sejler, og min artikel er gået i frø, så kan en hurtig tur på det lille hus forløse nye muligheder. Eller jeg får samlet modet til at droppe projektet, hvis det bare er en sløj idé.

Doktor i pædagogik Mads Hermansen har et ord for det: mental markvandring.

Det, der kan ligne en doven elev, der glor ud ad vinduet, kan være dagens højdepunkt. For uanset hvor klog læreren er, så er det først, når modtageren gør stoffet til sit ved at lade tankerne vandre, at der opstår en ny virkelighed. En erkendelse.

Et seriøst menneske (ligesom dig, kære læser) kan være tilbøjeligt til at se det som ledighed og løsagtighed.

Men tiden er inde til, at vi lader den sunde fornuft hvile fra sin sikre førerposition i neocortex. Og at vi lader kroppen og de frithvirvlende indfald komme til orde.

Husk på, at det var René Descartes, der i 1600-tallet lærte os at dele sjæl og legeme, og som gav os mottoet:

»Jeg tænker, derfor er jeg«.

Men kigger vi nu lidt nærmere på hans bagkatalog, viser det sig, at manden også opfandt koordinatsystemet.

Vi må vel derfor antage, at verdens første djøf’er var en smule firkantet i sin tankegang.

Så lad os hellere hylde Aristoteles’ idé om ontologi, sand væren, som ikke er bundet til forstand eller refleksion, men eksistens i sig selv. Også den franske filosof Maurice Merleau-Ponty, der i 1900-tallet røg cigaretter uden filter med Jean-Paul Sartre og mente, at erkendelse kommer fra kroppen og ikke fra hovedet.

Vi er ingenting uden vores krop. Vi mærker, prækognitivt, og først bagefter begynder vi at reflektere, definere og relatere til, hvad vores forstand ellers har til rådighed i pulterkammeret.

Derfor er det, når vi bliver i tvivl om, hvad vi mener, og hvad sand eksistens egentlig handler om, at vi skal lede efter det der skilt med en stiliseret mand og kvinde.

Når der skal svares på livets store spørgsmål: Hvem er vi, hvor er vi på vej hen, og hvorfor går bioposer altid itu, så er der kun en vej.

Åben for sluserne, og lad det fosse.

Hvis du, trods den tidligere diskret indlagte præmis om en vis intelligens, stadig er uenig, så gør mig den tjeneste at lægge avisen og gå en tur på das, som min bedstemor sagde.

Selv om du efter besøget holder fast i antagelsen om, at jeg er fuld af vrøvl, så vil der med stor sikkerhed være sket noget i dit univers, som du ikke havde planlagt.

Jeg tisser. Ergo er jeg.