Eksperter og Naser Khader efter gigantisk politijagt, trafikkaos og lukkede broer: Man kan ikke bebrejde politiet noget Politiet havde ingen anden mulighed end at reagere som de gjorde i fredags, hvor store dele af eftermiddagstrafikken blev standset. Sådan lyder det fra de to tidligere PET-chefer Frank Jensen og Hans Jørgen Bonnichsen.

Fredag eftermiddag og tidlig aften blev store dele af Danmark sat på pause. Broer blev lukket og færger og tog blev stoppet.



En decideret biljagt var i gang. Tre mænd i en sort Volvo på svenske plader skulle findes, og befolkningen måtte ikke nærme sig mændene, hvis de så dem.

Lørdag kunne politiet så på et pressemøde fortælle, at politiets reaktion skyldtes PET's frygt for et angreb, og at mændene i den svenske Volvo ikke havde noget med den sag at gøre.

Det viste sig altså, at det var falsk alarm. Men man kan ikke klandre politiet for deres indsats. Det mener både tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen og Frank Jensen, der er analytiker hos TV2 Nyhederne og ligeledes tidligere PET-chef.

»Når man kigger på det, der skete i går, så synes jeg ikke, at det var at overreagere på nogen som helst måde«, siger Frank Jensen.

»Hvis der er en bil med mistænkelig adfærd i nærheden af en adresse, man ved, der er en trussel imod, og bilen så flygter, når man tager kontakt til den, så har man ingen anden mulighed end at gøre det, man gjorde«, siger Frank Jensen.

Det Konservative Folkepartis retsordfører, Naser Khader, er en af de politikere, der er under PET-beskyttelse. Han synes heller ikke, der er noget at bebrejde politiet i forbindelse med aktionen.



»Det er bedre, at man begår en fejl, end at politiet svigter i en situation, hvor noget viser sig at være alvorligt. Hvis der nu var sket noget, og politiet ikke havde reageret, så havde man bebrejdet dem«, siger han.

Det var en spektakulær operation, som politiet i samarbejde med PET igangsatte i går. Også i et historisk perspektiv.

»Det var en kæmpe operation. I de 41 år jeg har været i dansk politi, der har jeg ikke set noget lignende i forhold til operationens størrelse«, siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Hvem er truslen rettet mod?

På lørdagens pressemøde bekræftede chefpolitiinspektør ved Københavns Politi, Jørgen Bergen Skov, at det var en sag om trussel mod specifikke enkeltpersoner, der fik politiet til at reagere.

»Det var i den forbindelse, at PET kunne konstatere, at det køretøj, vi efterlyste fredag, opholdt sig i nærheden af og udviste en adfærd, der kunne betyde en trussel«, sagde Jørgen Bergen Skov på pressemødet.

Han slog igen fast, at der ikke er en generel trussel mod befolkningen.

Hvilke specifikke enkeltpersoner denne trussel så er rettet mod, er der endnu ingen oplysninger om. Og ifølge Hans Jørgen Bonnichsen er det meget svært at gisne om.

»Det kan være fra Kurt Westergaard og op til statsministeren. Det er vel indenfor et sådant felt. En person, der har givet kritik af islam eller er et symbol på vores demokrati«, siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Også tidligere PET-chef Frank Jensen siger, at det er svært at gætte på, hvem målene kan være. Han nævner folkene, der var involveret i udgivelsen af Muhammed-tegningerne, politikere som Naser Khader (K) og Pia Kjærsgaard (DF) samt den påståede PET-agent Morten Storm som enkeltpersoner, der lever under en terrortrussel.