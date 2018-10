Ligestillingsminister: Vold er mere end sår og blå mærker

Det er ikke altid til at få øje på, om nogen bliver udsat for psykisk vold. Men det er i den grad noget, der er brug for bliver opdaget.

Det mener ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V).

For selv om det ikke efterlader synlige rifter eller blå mærker, er psykisk vold mindst lige så slemt som fysisk vold, mener hun.

»Den fysiske vold har vi været meget opmærksomme på, fordi den er så nem at få øje på. Det er straks vanskeligere, når det drejer sig om psykisk vold«, siger hun.

Regeringen lægger samlet op til, at der afsættes 47 millioner kroner over fire år til en voldshandlingsplan i de kommende satspuljeforhandlinger.

Forslaget til handlingsplanen består af fire indsatsområder med 12 initiativer med fokus på nære relationer og skal finansieres gennem satspuljen.

I 2014 blev der afsat 36 millioner kroner over fire år til en voldshandlingsplan, men denne gang lægger regeringen op til at udvide fokus.

Ifølge ministeriet er psykisk vold den mest udsatte form for vold mellem partnere. 3,9 procent af kvinderne i Danmark og 1,2 procent af mændene har inden for en tidshorisont på et år oplevet psykisk vold fra en partner.

Psykisk vold er mere udbredt end fysisk vold

Derudover viser tallene, at 5,3 procent af danske børn er vokset op i familier, hvor der er registreret mindst én voldsepisode, inden barnet er fyldt otte år.

»Vi skal have en fast definition på, hvad psykisk vold er. Det drejer sig om trusler, ydmygende adfærd og social kontrol«.

»Det er rigtig vigtigt, at vi tager fat på det her område, fordi det er endnu mere udbredt end den fysiske vold«, siger Eva Kjer Hansen.

Formålet er dels at arbejde for, at børn og unge får information om psykisk vold og grænser. Men også fagpersoner, der er rundt om dem, skal klædes på til at spotte tilfælde af psykisk vold.

Handlingsplanen forventes også at blive suppleret med initiativer, der ikke er en del af satspuljen.

I det nye folketingsår vil justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fremsætte et lovforslag, der skal give psykisk vold sin egen bestemmelse i straffeloven, fortæller Eva Kjer Hansen.

I forbindelse med det arbejde vil man også formulere en mere klar definition på, hvad psykisk vold er, lyder det ifølge ministeren.

ritzau