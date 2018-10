Pris på poser i H&M skal sætte rokken retur i de danske have

Hvis du handler i en af H&M's tøjbutikker i Danmark, skal du til at vænne dig til, at det koster penge at få en pose til at bære dit nye tøj hjem i.

Priser på en, to og tre kroner skal være med til at reducere forbruget af poser, og overskuddet går til WWF Verdensnaturfonden.

Her skal pengene bruges til flere projekter, blandt andet skal sømrokken genudsættes i de danske farvande, fortæller generalsekretær Bo Øksnebjerg.

»Bestanden af rokker og hajer er gået rigtig meget tilbage, og derfor vil vi gerne prøve at få dem tilbage, så vi kan få retableret den naturlige fødekæde i havene«, siger han.

Generalsekretæren er utrolig glad for samarbejdet med H&M, som han mener, naturen vinder på - to gange:

»Når man sætter en pris på poser, vil folk tænke sig om en ekstra gang, inden de køber dem, og det vil reducere mængden af plastik og affald«.

»Samtidig kommer der et overskud, som kan være med til at beskytte den danske natur - i det her tilfælde den danske havnatur«, siger Øksnebjerg.

Gode erfaringer fra udlandet

En dansker genererer omkring 610 kilo affald om året. Alene på den jyske vestkyst bliver der samlet 1000 tons affald op fra strandene hvert år.

Hos H&M er målet med initiativet at mindske forbruget af poser, fortæller Mia Møgelgaard, Sustainability Manager i H&M Danmark.

»Vi ved, at vores kunder forventer, at vi går forrest i forhold til at nedbringe mængden af affald, og derfor tror vi også, at initiativet vil blive taget godt imod«, siger hun.

Hun peger på, at poser ofte kun blive brugt én gang - og det er langt fra bæredygtigt:

»Derfor indfører vi nu betaling. Vi tror og håber på, at det kan være med til at skubbe forbruget i den rigtige retning«, forklarer Møgelgaard.

H&M har samme betalingsmodel på poser i Storbritannien, Tyskland og Sverige. Her viser erfaring, at man kan reducere forbruget af poser med 40-60 procent.

Ritzau