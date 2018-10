I dag begynder et nyt folketingsår, der kan få en historisk afslutning Venstres ledelse overvejer at forlænge den klassiske 3-ugers valgkamp. S og V kan ende i et parlamentarisk morads med et historisk snit efter valget.

FOR ABONNENTER Når statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i dag åbner Folketinget, går han ind i et politisk valgår med en vis historisk tyngde. Det illustreres meget godt af de to scenarier, vi står over for. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind