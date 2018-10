Mælkevejen prioriterer færre hænder, men bedre uddannede hoveder til børnene I den integrerede daginstitution Mælkevejen i Søborg er der tre pædagoger til 23 børn. Det giver et bedre blik på børnene og faglig sparring, siger pædagogerne

Fire drenge har samlet sig i et hjørne på Solstuen for de 4-5-årige i den integrerede daginstitution Mælkevejen i Søborg. De har udklædningstøj på og er intenst optaget af en leg, som involverer en konge, en vagt, en hund og en tyv.

»Hvad laver Christians den 4.'s skruetrækker der?«, spørger en dreng og peger.

På Solstuen er pædagogmedhjælpere næsten lige så sjældne som en skruetrækker ved Christian 4.'s hof. Medhjælpere kommer kun ved sygdom eller orlov. Det betyder, at tre pædagoger er det faste hold omkring børnene på stuen. Det betyder også, at institutionen har valgt at have færre hænder, men bedre uddannede hoveder.

Det er nemlig givet godt ud, forklarer leder af instituionen Line Zoan-Korsgaard: »Vi får et bedre arbejdsmiljø med flere pædagoger, for eksempel i forhold til at planlægge og indrette lege- og læringsmiljøer«, siger hun.

For et par uger siden var de 23 børn fra Mælkevejen på besøg på Rosenborg, og siden er hjørnet på Solstuen blevet omdannet til det gamle slot. En stor papmodel af slottet indhegner hjørnet, og på en lav reol står 16 kongekroner, som børnene har lavet i guldpap. Nogle er blevet lagt ind i 'skatkammeret', mens et par perlekæder hænger på en røddraperet stykke stof på væggen.



Mens drengene leger videre, forklarer pædagog Jeanette Nielsen diskret, at temaet i øjeblikket er »Christian den 4., og børnene har selv været med til at bestemme slottets indretning, herunder at der skal være et fængsel, selvom om der jo ikke er sådan et på det rigtige Rosenborg«, forklarer hun.



»Det er derfor, det er så vigtigt, at vi er tre pædagoger, som til dagligt arbejder sammen. Vi giver hinanden faglig sparring, særligt når vi planlægger og udvikler på de her læringsmiljøer, som vi også inddrager børnene omkring«, forklarer hun.

I Gladsaxe Kommune udgør pædagoger i følge BUPL's nye opgørelse i gennemsnit 62 procent af ansatte i daginstitutioner.

»Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte barn og holder øje med, at børnene gennem legene konstant udvikler sig og bliver udfordret. Og når vi er flere om opgaven, giver det en god synergieffekt«, siger hun.

Udenfor ligger et stort halvfærdigt maleri på et træbord. Det er et maleprojekt, som børnene er i gang med, og som skal ende med at blive Rosenborg med et stort våbenskjold i vandfast maling, så de også kan trække legen med ud på legepladsen. Midt på græsplanen er placeret et vikingeskib i træ på størrelse med en middelstor bil. Vikingeskibet er et levn fra børnenes sidste emne om vikinger.



»Og her er tre par professionelle øjne altid bedre end et par«, siger hun, når hun skal forklare forskellen på en stue med for eksempelvis tre pædagoger og en konstruktion med en enkelt pædagog og flere medhjælpere.

»Jeg har prøvet begge dele, og jeg vil til enhver tid foretrække den model, vi arbejder med her, hvor vi prioriterer at have de faguddannede pædagoger, selvom de selvfølgelig er dyrere og derfor måske giver færre hænder«, siger hun.



Inde på Solstuen er drengene ved at hænge de »stjålne« perlekæder op på væggen igen, mens legen tager en ny drejning, der involverer en meget aktiv »hund« og en plysdrage, som bestemmer over »kongen«. Fire piger og en dreng sidder omkring et bord og tegner hjerter. De har i øjeblikket bevæget sig langt fra fortællingen om konger og slotte.

Leder Line Zoan-Korsgaard forklarer forskellen på pædagoger og pædagogmedhjælpere.

»Forskellen er egentlig, at en uddannet pædagog ser på, hvad der ligger bag barnet og dets handlinger fremfor de handlinger, som en udeforstående blot ville se. De har en fagkundskab, de trækker på, som en pædagogmedhjælper i sagens natur ikke har«.

Uden for stuen har tre yngre børn samlet sig på et tæppe. Også de er optaget af at lege slot og fængsel, selvom de ikke har et slot i samme kaliber som på Solstuen.