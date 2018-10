Skoler skal blive bedre til at tackle børn, der bliver væk fra skolen Regeringen vil nu afsætte millioner til at opkvalificere lærere og skoleledere, så de bliver dygtigere til at spotte årsager til fravær blandt elever.

Skoleledere og lærere skal rustes til bedre at kunne tage hånd om skolefravær blandt børn og unge.

I regeringens udspil til de kommende forhandlinger om satspuljemidler er der derfor afsat 8,2 millioner over en fireårig periode til at opkvalificere skolernes fagpersonale, så de bedre kan identificere og håndtere årsager til fravær.

»Det allermest udfordrende problem er børn, som slet ikke kommer i skole. Det kan vi ikke acceptere«, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA) til Politiken Skoleliv.

Konkret ønsker regeringen at opkvalificere skolens fagfolk gennem såkaldte kompetenceforløb, som blandt andet vil indeholde e-lærings-forløb og videnspakker med formidling af forskning og gode eksempler, som lærere og skoleledere kan lade sig inspirere af.

»Vi har behov for at blive klogere på, hvad det er for nogle børn, som har længere fravær, og som ikke kommer i skole. Der kan selvfølgelig være tale om, at barnet vægrer sig – altså ikke magter at komme i skole. Men der kan også være andre problemer i spil i nogle af familierne«, siger hun.

Politiken beskrev forleden, at PPR-folk oplever, at et stigende antal børn rammes af skolevægring. I Aarhus Kommune er der eksempelvis 30 børn, som ikke går i skole, og tallet ligger her på omkring 100 børn, hvis man tæller de børn med, som kun deltager i op til halvdelen af skoletimerne. Skolevægring rammer på tværs af alle sociale lag.

Skoleledernes formand, Claus Hjortdal, oplever, at gruppen af børn, der ikke kommer i skole, især udvikler skolevægring som følge af angst eller depression.

»Der er tale om børn og unge, som umiddelbart har alle forudsætninger for at være i skole, men som ender helt ude af systemet. Det er frustrerende og synd for de unge, det er forfærdeligt for familierne, og det er frustrerende for skolerne, for vi ved ikke, hvad vi skal stille op. Og ja, nogle gange sker det, fordi vi ikke spotter dem hurtigt nok, andre gange går det så hurtigt, at vi ikke når at bemærke det. Derudover er der en gruppe af børn med autismeforstyrrelser«, siger han.

Men hvorfor rammes mange helt almindelige børn af skolevægring lige nu? Skyldes det noget i måden, vi laver skole på?

»Jeg ved det ikke. Men det er nok ikke hele forklaringen. For vi ser en overrepræsentation i Danmark i forhold til andre lande – og der er andre lande, hvor de har lange skoledage. Så den forklaring er for simpel. Måske handler det om præstationskulturen generelt, forældrenes manglende opmærksomhed eller forventninger om det perfekte liv blandt kammerater og venner«, siger han og fortsætter: »Der må være noget, der gør, at det her popper op så pludseligt. Det er jo massivt. Og vi er simpelthen ikke kloge nok på, hvorfor vores børn og unge vælter så voldsomt og hårdt i øjeblikket«, siger han.

Derfor sætter han pris på, at regeringen ønsker at opkvalificere skolernes fagpersonale. Men opkvalificeringen er ikke nok.

»Det vil være supergavnligt, hvis vi kan opdage de her børn, inden de er helt ude af skolesystemet. Når først det er sket, er vi næsten magtesløse. Så vi bliver nødt til at være mere nysgerrige. Men det her er et fællesskabsproblem, som involverer både folkeskolen, samfundet, familien og kammerater«, siger han.

Hos organisationen Forældre og Samfund handler omkring hver tiende henvendelse til organisationens rådgivningslinje Familierådgivningen om fravær og skolevægring. Her oplever man, at forældrene ofte er rådvilde, fordi deres barns fravær har stået på gennem længere tid.