Far får fængsel på livstid for drab på kone og tre børn

Østre Landsret har tirsdag idømt en 39-årig mand fængsel på livstid for at have dræbt sin hustru og sine tre børn på 15, 13 og 4 år. Drabene skete i en lejlighed i Husum i fjor.

På brutal vis udryddede manden sin familie om morgenen den 11. april sidste år. Hans to teenagesønner blev dræbt med et utal af knivstik.

Den fireårige datter blev skudt. Én gang. I hovedet. Derudover blev hun stukket eller snittet 12 gange med en kniv.

Hustruen blev skudt to gange, stukket seks gange og slået i hovedet med en metalcylinder.

Tidligere i år bestemte Retten på Frederiksberg, at det skulle udløse lovens strengeste straf, fængsel på livstid.

Mahmoud valgte at anke til Østre Landsret for at få dommen ændret. Landsretten valgte dog at stadfæste dommen fra byretten.

En mentalundersøgelse af manden har vist, at han ikke var utilregnelig på gerningstidspunktet på grund af sindssyge eller lignende tilstande.

Men allerede efter dommen i maj meddelte forsvarsadvokat Asser Gregersen, at sagen ville blive anket for at udfordre netop den del af afgørelsen. Og det var det, som Østre Landsret skulle tage stilling til tirsdag.

Utilregnelighed som følge af sindssyge ville have betydet, at manden ikke ville kunne straffes, men i stedet skulle idømmes en dom til anbringelse på en psykiatrisk afdeling.

Under sagen er det kommet frem, at selv om manden ikke var sindssyg, da han dræbte sin familie, så er han blevet det siden hen. I hvert fald har han udviklet en tilstand, som må sidestilles med sindssyge.

Det er blandt andet kommet til udtryk ved, at han under sin varetægtsfængsling flere gange har forsøgt at tage livet af sig selv.

Allerede da politiet ankom til lejligheden efter drabene forsøgte han at bringe sig selv af dage. Men hans pistol svigtede. Derefter ville han have betjentene til at skyde sig, men i stedet blev han anholdt.

»Når man regner de to forsøg med, så har han forsøgt at tage sit eget liv i hvert fald ni gange«, fortæller Asser Gregersen.

Fordi manden i dag er sindssyg, skal han ikke ind og afsone sin straf i et fængsel. Han bliver anbragt på en psykiatrisk afdeling, indtil han bliver rask nok til at afsone.

»Det er ikke sikkert, han nogensinde bliver det«, siger Asser Gregersen.

ritzau