Efter fredagens massive menneskejagt: 19-årig sigtet for at være i ulovlig besiddelse af eftersøgt sort Volvo

»Borgerne i området har ingen grund til at være bekymrede. Grunden til, at Espe blev en del af den omfattende politioperation i fredags skyldtes, at politiet i forbindelse med eftersøgningen fik oplysninger om, at det efterlyste køretøj havde været på netop det sted. Disse oplysninger kom til politiets kendskab på et tidspunkt, hvor det var vores vurdering, at bilen var en del af den trusselssituation som var rettet mod konkrete enkeltpersoner«, lyder det.

Kørte på må og få

Den 19-årige har yderligere under politiets afhøring mandag, som foregik i Nordsjælland, forklaret, at han og de tre øvrige fredag besluttede sig for at køre en tur i Volvoen.

De kørte på må og få mod Ringsted, men besluttede sig for at vende om og køre mod Roskilde ved 14-tiden for at få noget at spise.

Ved en benzintank holder en indsatsleder i en patruljevogn, som sætter efter Volvoen. Den 19-årige føler sig forfulgt og kører ad motorvejen mod København, men drejer af på en afkørsel og fortsætter derefter i en ny retning.

Ved Vintre Mølle ved Kirke Såby beslutter passagererne at efterlade bilen og fortsætte i en taxa.

Da den 19-årige en times tid senere står med en klar fornemmelsen af, at han og Volvoen er søgt, ringer han til sin advokat, som formidler kontakt til politiet, som herefter foretager en kort telefonisk afhøring af ham.