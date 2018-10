Flertal vil stille krav om flere uddannede i dagsinstitutioner Oppositionen og DF kræver flere pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner.

Når Jonas og Emma kommer i vuggestue og børnehave, skal der i fremtiden være omgivet af flere voksne med en pædagogisk uddannelse.



Sådan lyder det fra både SF, Socialdemokratiet, Radikale, og Dansk Folkeparti, der alle vil højne uddannelsesniveauet for medarbejderne i landets daginstitutioner. Det skal ske ved at sætte et politisk måltal, som kommunerne skal følge.

Som Politiken skrev i går, er andelen af uddannede pædagoger i daginstitutionerne 58 procent på landsplan, i nogle kommuner er den helt nede på 42-43 procent, i andre oppe på over 70 procent.

»Det er meget bekymrende, at der er så stor forskel på uddannelsesniveauet. Derfor skal vi lave en målsætning om at få vendt det sammen med kommunerne. Jeg vil ikke lægge mig fast på et bestemt tal, det kommer an på, hvad vi partier kan blive enige om. Det skal bare hæves markant«, siger Jacob Mark, der er børneordfører for SF.

AneHalsboe-Jørgensen, der er børneordfører for Socialdemokratiet peger på, at alle daginstitutioner er pålagt at arbejde efter de såkaldte pædagogiske læreplaner, og at det derfor er nødvendigt at skrue op for uddannelsesniveauet blandt medarbejderne.

»Tiden for ufaglært børnepasning rinder ud. Så når vi har indført pædagogiske læreplaner, så kræver det også en faglighed. Derfor skal der skal være en målsætning, ligesom der er på folkeskoleområdet«, siger Ane Halsboe med henvisning til, at partierne bag folkeskolereformen enedes om en målsætning om, 95 procent af eleverne senest i 2020 skal undervises af lærere med linjefagskompetence. Heller ikke hun vil lægge sig fast på et tal lige nu, men siger, at ambitionen er at komme »så højt op som muligt«.

Radikale vil have 4.500 flere pædagoger

Dansk Folkeparti vil gerne være med til at støtte en målsætning for andelen af uddannet personale, så længe også pædagogiske assistenter medtages i målsætningen. Det er både S og SF med på.

»Der er brug for flere pædagoger, men jeg ser også en mulighed i, at nogle af medhjælperne kan opkvalificeres til at blive pædagogiske assistenter. Det vil hæve det samlede uddannelsesniveau«, siger Jacob Mark.

Uddannelsen som pædagogisk assistent er en treårig erhvervsuddannelse, som man kan starte på lige efter grundskolen. Ifølge fagforeningen Foa udgør gruppen knap syv procent af medarbejderne i vuggestuerne og børnehaverne.

»Det er for dyrt, hvis kommunerne skal have 100 procent uddannede pædagoger. Der kan den pædagogiske assistent komme på banen og afhjælpe situationen lige nu, og de er super dygtige«, siger Pernille Bendixen, børneordfører i DF.

Radikale har foreslået en plan for at få 4.500 flere pædagoger og en milliard til efteruddannelse. Partiets undervisningsordfører, Lotte Rod siger, at Danmark halter bagud på børneområdet, når der »stadig er så mange ufaglærte«.

»Det er helt ude af trit med vores ambitioner og hænger ikke sammen med den nye lov om dagtilbud, hvor vi stiller store krav til, hvad de voksne skal kunne tilbyde børnene«, siger hun.

