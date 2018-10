Salget af elbiler til private er steget med 1.000 pct. på et år Tal fra årets første ni måneder viser dramatiske stigninger i salget af elbiler til privatkunder. Men det er fra et meget lavt udgangspunkt.

Der er noget magisk og stærkt futuristisk over at køre på Lyngbyvej i København, træde på speederen og lydløst skifte to baner på, hvad der føles som et splitsekund.

De fleste, der har taget en prøvetur i en elbil, kommer fra oplevelsen med et lille smil på læben over optrækket, enkeltheden og manglen på larm. Men rækkeviddeængstelsen har holdt mange fra at købe: Det er svært at ignorere batteriindikatoren, der på en kort tur på en time fra Nissans kontor på Østerbro, ud på motorvejen, og tilbage igen, er gået fra 99 pct til 84 pct. Det er den velkendte følelse fra smartphonen, hvor man langsomt og pinagtigt løber tør for juice.

Det er tilsyneladende noget, folk kan leve med: Lige nu sælger elbiler som Nissan Leaf - den meste solgte i Danmark -Hyundai Ioniq og VW eGolf til private i en grad, der ikke er set, siden Tesla kom på markedet og blev et kortlivet hit blandt de rigeste købere. Det sluttede for Tesla, da afgiftssatserne på elbiler blev ændret.

Massiv stigning

Alene Nissan har solgt mere end 500 Leaf el-biler til private siden marts. Til sammenligning solgte Nissan blot 50 Leaf til private i hele perioden 2011 til 2018.

Derudover er der i år registeret yderligere 166 elbiler solgt fra andre mærker, og det tal er formentlig højere, da det ikke indeholder biler, der ikke er leveret. I samme periode sidste år blev der solgt blot 61 elbiler til private. Det er en stigning på mere end 1.000 - men fra et meget lavt niveau.

Dertil skal lægges mange hundrede private kunder, der har valgt at lease elbilen.

»Der er kommet et gennembrud. Folk er blevet mere modtagelige over for ideen, og der er begyndt at komme nogle modeller, som folk synes opfylder deres behov. Rigtig mange har ventet på den ekstra rækkevidde, og at bilen var lidt mere almindelig at se på, hvor mange elbiler - også vores - har været mere outreret designet«, siger Ann Strøby, pressechef for Nissan Danmark.

Rækkevidden er på Nissan Leaf øget til 270 km i år efter de nye mere realistiske standarder. Den var på på blot 120 km, da bilmodellen blev lanceret i 2011. Den nyeste Renault Zoe har en rækkevidde på 300 km. I begge bilers tilfælde følger gratis strøm med i to år, når man køber bilen, samt en hjemmelader.

»Det har stor betydning. Hvis jeg kigger på mit kørselsbehov, så bruger jeg 1.200-1.300 kroner om måneden på brændstof. Det har givet et ekstra skub, for normalt er en elbil en smule dyrere end en benzinbil«, siger Strøby.

Stadig en dråbe i havet

Den markante stigning i år skal dog sammenlignes med det samlede salg af biler, hvor en enkel benzin-bilmodel uden problemer kan sælge lige så meget som hele det årlige elbilsmarked - på en måned.

Men fremgangen glæder alligevel energiselskabet E.ON, der blandt andet har en forretning i at sælge strøm via ladestandere til elbiler. Selskabet mener, at stigningen skyldes, at kunderne har ventet på den nye generation af elbiler. Men også, at ændringer i afgiftssystemet sidste år, hvor regeringen satte en afgift på elbiler 40 pct. (den blev senere sænket til 20 pct.), var med til at fryse markedet fuldstændig. Det er der nu løsnet op for.

»Vi vil gerne have mere stabilitet og ro på markedet og ser gerne, at afgiftsfritagelsen fortsætter. Det er klart. Men jeg tror også, at markedet på en naturlig måde sætter sig selv i gang, fordi der kommer mange nye modeller med større batterier. En bil, der kan køre 400 km, kan jo opfylde dine behov på en hel anden måde end en, der kan køre 150 km«, siger kommunikationschef i E.ON Karen Marie Jensen.

Danmark har et meget lavt salg af elbiler på 0,5 pct af det samlede salg. I nogle andre lande ser det helt anderledes ud.

I Norge er 20,9 pct. af de nyregistrerede biler elbiler, mens 31,3 pct er hybridbiler. Dermed er mere end halvdelen af salget i Norge nu biler med elmotor, og de tretten mest solgte biler er hybrid eller elbiler. Man skal ned på fjortendepladsen for at finde den første bil, der kører udelukkende på fossilt brændstof: En Volvo V90 diesel.