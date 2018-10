Solenergi kan spille meget større rolle i Danmark – energifirma åbner testcenter på Risø Det danske firma European Energy mener, at mulighederne i solenergi i Danmark er undervurderede. Firmaet har finansieret et testcenter på Risø, som åbner i dag.

Solcellerne står på række og geled på marken, som solceller jo gør. Men noget er anderledes. Det er kun nogle få, korte rækker, hvor panelerne står vendt mod syd, låst med 40 graders hældning mod solen. De øvrige rækker står på den anden led. Her vender panelerne mod øst først på dagen og følger solens gang over himlen, så de vender mod vest hen ad aften.

En af de ting, der skal testes på det nye testcenter for solenergi på DTU Risø ved Roskilde Fjord, er netop, hvor meget mere strøm man kan få ud af solcellerne ved at dreje dem i løbet af dagen. Centret indvies i dag af klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V).

Planter har også genskin

I modsætning til standardsolceller kan de fleste af solcellerne på centret også optage lys fra undersiden. Her vil man blandt andet teste, hvordan forskellige typer underlag kan forbedre lysoptagelsen.

Det drejer sig ikke alene om forskellige typer af vejrbestandigt, hvidt underlag. Specialkonsulent Peter Poulsen fra DTU Fotonik peger på et område mellem to rækker solpaneler.

»Der har vi sået hvede og raps, som også har reflektionsegenskaber«, fortæller han.

Testcentret er finansieret af den danske virksomhed European Energy, som har opført vind- og solanlæg i en række lande i Europa og Latinamerika. Testcentret er ikke alene det første af sin art i Danmark, men i hele Europa, oplyser European Energy.

European Energy Firmaet har hovedkvarter i Danmark. Det blev etableret i 2004 og har til dato installeret og investeret i mere end 1.000 MW vind- og solparker, fordelt på 11 lande. Deres samlede værdi er 1,2 mia. euro (ca. 9 mia. kr.). I 2017 havde European Energy en omsætning på 186,7 mio. euro (ca. 1,3 mia. kr.). 20-25 procent af virksomhedens aktiviteter finder sted i Danmark. For øjeblikket er firmaet i gang med at udvikle eller bygge projekter i Danmark, Finland, Sverige, Tyskland, Italien, Brasilien og Mexico.

Om baggrunden for at bruge over 4 millioner kroner på at skabe et testcenter for solenergi siger virksomhedens administrerende direktør, Knud Erik Andersen:

»Vi vil gerne have en større viden om, hvordan forskellige solteknologier faktisk kan bruges her på de nordlige himmelstrøg. Rigtig meget af den udvikling, der foregår på solsiden, er møntet på lande, som er tættere på Ækvator, og hvor solindstrålingspotentialet er større end heroppe nordpå. Man kan naturligvis foretage beregninger, men vi vil gerne have verificeret beregningsmodellerne med reelle målinger«.

Stort potentiale i solenergi herhjemme

Knud Erik Andersen mener, at man i Danmark har været lidt passiv med hensyn til at se mulighederne i sol. De er efter hans vurdering ganske store. Solenergi dækker i dag omkring 2 procent af det danske elforbrug, men potentialet er mindst ti gange så stort, vurderer Knud Erik Andersen.



Han forventer, at fordelingen vil være 80 procent vind og 20 procent sol, når Danmark når frem til at dække 100 procent af elforbruget med vedvarende energi.

»Men der er ingen grund til at stoppe ved de 100 procent. Vi kan bare køre videre, og det tror jeg også, vi vil se. Man er så småt begyndt at åbne for elektrificering i andre sektorer, for eksempel varme«, siger Knud Erik Andersen, som ser for sig, at solenergi efterhånden vil vokse til en tredjedel af vindenergi, målt i strømproduktion.

Mens planerne for store havvindmølleparker udstukket i mange år frem i kraft af Folketingets nye energiforlig, og det i øvrigt tager lang tid at få planlagt og opført en havvindmøllepark, er tidshorisonterne i solenergi anderledes korte.

»Planlægningen varer måske et år. Derefter tager det et halvt år at opføre anlægget«, siger Knud Erik Andersen.

Solceller er faldet 90 procent i pris igennem de seneste ti år. Prisen for de øvrige komponenter i anlæggene er også på vej ned.