Om tre år vil der være fem gange så mange elbiler at vælge mellem i Danmark Danske Bilimportører forventer, at udvalget af elbiler om to-tre år vil være fem gange så stort, som det er i dag. Men det er vigtigt, at vilkårene for elbiler bliver mere stabile, end det hidtil har været tilfældet.

Elbiler er på vej til at blive det nye sort i bilindustrien. Eller grønne om man vil.

Hvor udvalget af rene elbiler i dag er begrænset til 8-10 modeller i Danmark, vil vi inden for få år stifte bekendtskab med en masse nye modeller, som kører på el. De Danske Bilimportører forventer, at der allerede i 2019 vil være mere end 25 modeller ude, mens udvalget af elbiler vil være omkring 50 i 2020-2021.

Det bakkes også op af en analyse fra McKinsey, som forudser, at der vil blive lanceret op mod 340 elektriske bilmodeller i løbet af de næste tre år på verdensplan.

Fakta De mest solgte elbiler i 2018 indtil videre 1. Nissan Leaf 2. Hyundai Ioniq 3. Volkswagen Golf 4. BMW i3 5. Tesla Model X 6. Tesla Model S 7. Renault Zoe 8. Kia Soul 9. Volkswagen Up! 10. Nissan e-NV200 Kilde: De Danske Bilimportører









Derfor vil forholdsvis nye navne som Nissan Leaf, Renault Zoe, BMW i3 og Hyundai Ionic ikke stå alene som elbiler på markedet meget længere.

Også hos Clever, der tilbyder opladning til elbilejere, forventer de at se en stigning i antallet af elbilmodeller på markedet.

»Hvis rammevilkårene for elbiler bliver mere og mere attraktive herhjemme, er det et klart signal til bilproducenterne om, at de sagtens kan sende elbilerne til Danmark. For danskerne vil faktisk gerne ny teknologi«, siger Casper Kirketerp-Møller, direktør hos Clever.

De Danske Bilimportører mener, at det er vigtigt, at der kommer ro på regelændringerne for elbiler, hvis væksten skal fortsætte.

»Bilfabrikkerne sender mange nye elbiler på markedet, men i en dansk kontekst er det helt centralt, at rammevilkårene er stabile og langsigtede, så det ikke ændrer sig hele tiden - som vi hidtil har set«, siger direktør hos De Danske Bilimportører Gunni Mikkelsen.

Der vil både komme nye modeller, men også elektriske modeller af de biler, vi allerede kender i dag. VW Golf findes allerede i en såkaldt E-version, mens Peugeot næste år lancerer Danmarks mest solgte bil, Peugeot 208, som en elbil.

Stop for produktion af dieselbiler

Som en del af regeringens klimaudspil meldte Lars Løkke Rasmussen tirsdag, at der skal stoppes for salg af diesel- og benzindrevne biler i Danmark i 2030. Et forslag, som Gitte Seeberg, direktør i brancheorganisationen Autobranchen Danmark, kaldte for spændende.

Men den kurs er der faktisk allerede visse bilproducenter, som er begyndt at følge af sig selv. Eksempelvis meldte Volvo sidste år ud, at de helt vil stoppe produktionen af biler, der ikke er eldrevne allerede i 2019.

Hos Toyota stopper man salget af dieselbiler i 2019. De har indtil videre holdt sig til hybrid- og brintbiler, men forventer at rykke elbiler ind på det danske marked i løbet af to-tre år.

Ligeledes har blandt andet Nissan en plan om at udfase deres dieselbiler de næste fem til seks år.

Men hvis der for alvor skal ske noget på området kræver det lovgivning på tværs af EU-landene, mener Casper Kirketerp-Møller fra Clever.

»Det er et stærkt signal, vi sender med stoppet i 2030. Det vil være stærkere og mere effektivt, hvis vi på europæisk plan kan blive enige om en lovgivning, der sætter en udløbsdato for benzin- og dieselbilerne. Så får bilproducenterne også nogle rammer at designe og producere elbilerne ud fra«, siger Casper Kirketerp-Møller.