Iransk oprørsgruppe takker PET for at forhindre attentat Weekendens politiaktion skulle angiveligt beskytte tilhængere af Ahvazi-bevægelsen, der vil oprette et nyt 'Arabistan' i det sydlige Iran.

Den arabiske bevægelse for uafhængighed i Ahvaz, ASMLA, er ikke i tvivl om, at weekendens politiaktion i Danmark skulle afværge et terrorangreb mod ASMLAs medlemmer.

Selvforståelsen blev udtrykt i et takkebrev til PET på bevægelsens hjemmeside allerede fredag:

»ASMLA bifalder årvågenheden fra de hollandske og danske efterretningstjenester for at bremse attentaterne. ASMLA gentager sin absolutte fordømmelse af alle slags terrorisme og opfordrer alle stater til at konfrontere det iranske regime, som er verdens ledende sponsor af terrorisme«.

Ifølge ASMLA var der også et attentatforsøg i Holland undervejs, som ligeledes blev afværget.

PET ønsker ikke at udtale sig i sagen. Men hvis ASMLAs påstand er korrekt, er weekendens politiaktion det seneste udtryk for den trussel, som eksil-iranere ser imod sig i Europa.

I juli afværgede franske, belgiske og tyske efterretningstjenester et bombeangreb mod National Council of Resistance of Iran, en paraplyorganisation for iranske oprørsbevægelser.

Inden da, 8. november 2017, blev lederen af ASMLA, Ahmad Mola Nissi, myrdet foran sit hjem i Haag. Ukendte gerningsmænd skød ham med maskinpistoler og kørte væk i en stjålen BMW med falske nummerplader.

Efter drabet advarede Nissis datter, Hawra Ahmad Nissi, andre eksil-iranere:

»Europa kan føles sikker, men pas på«, sagde hun til Reuters. »Konflikten mellem Saudi-Arabien og Iran er ikke inddæmmet i Mellemøsten. Den spreder sig ind i Europa«.

Et nyt Arabistan

Iran anser ASMLA for at være en terrorgruppe støttet af Saudi-Arabien og USA.

Ifølge ASMLA selv kæmper bevægelsen for uafhængighed i Ahvaz, storbyen i den olierige provins Khusistan i det sydvestlige Iran.

Området var tidligere kendt som Arabistan, inden det ifølge Ahvazi-araberne blev besat af Iran i 1925.

Ahvaz blev 22. september i år udsat for et terrorangreb rettet mod en militærparade, som ASMLAs militære fløj siden har taget ansvaret for.

25 mennesker blev dræbt og yderligere 70 såret under angrebet, som blev fordømt af den iranske præsident:

»Denne forbrydelse er en fortsættelse af komplotterne i de regionale delstater, som er marionetter for USA, og deres mål er at skabe usikkerhed i vores kære land«, sagde Rouhani i en tale.

Samme nat blev ambassadører fra Danmark, Holland og Storbritannien indkaldt til møde.

Iran anklagede landene for at huse medlemmer af ASMLA. Danskboende medlemmer i Ringsted har udtalt til DR, at de udgør medieafdelingen i bevægelsen og ikke kendte til terrorangrebet.

Oprørsgrupper som ASMLA udgør en politisk hovedpine for lande som Danmark. Det siger Raffaello Pantucci, leder af centret for internationale sikkerhedsstudier på Royal United Service Institute (RUSI) i London:

»Så længe de iranske dissidentgrupper holder sig til politisk aktivisme, bliver de tolereret i Europa. Men forbindelserne til militære grupper i Mellemøsten er flydende og handler om både økonomi og moralsk støtte. Set fra Teheran er der tale om terrornetværk, som arbejder på at omstyrte regimet. Det er en svær problemstilling, som forværres af det aktuelt dårlige forhold mellem Vesten og Iran«, siger han.