Her er fire nedslag fra åbningsdebatten: Mette Frederiksen angriber regeringens sundhedsoffensiv, mens Løkke beskylder S for propaganda Antallet af sygeplejersker og udenlandsk arbejdskraft fra blandt andet Kina fylder i Folketingets åbningsdebat.

I tirsdags åbnede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) Folketinget med sin åbningstale og skød dermed gang i den sidste sæson forud for et kommende valg, der skal finde sted senest i juni 2019.

I dag foregår åbningsdebatten, hvor de andre partier også kommer på banen i en maratondebat, der kan vare til midnat eller længere. Her er nedslag fra debatten:

Frederiksen til modangreb på sundhedsoffensiv

Et af de helt store slagnumre for statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og hans regering frem mod valget er sundhed. Derfor har Venstre i den største annoncekampagne siden valget i 2015 fremhævet, at der er blevet ansat flere læger og sygeplejersker siden 2001. I den periode har Venstre i langt de fleste år siddet i Statsministeriet. Den offensiv går S-formand Mette Frederiksen til modangreb på. Hendes parti vil afsætte en halv milliard kroner til 1.000 nye sygeplejersker - dog uden endnu at anvise, hvor pengene skal komme fra. Hertil kommer, at Mette Frederiksen bestrider kampagnen fra Venstre.

»Det lyder da også flot, når statsministeren siger, at der siden 2001 er ansat en ekstra læge og en ekstra sygeplejerske hver dag undtagen om søndagen«, siger Mette Frederiksen, der citerer tidligere Venstre-formand Uffe Ellemann-Jensen for, at statistik er ligesom en bikini, den viser meget, men skjuler det væsentligste: »For i de seneste tre år er der blevet færre sygeplejersker på landets hospitaler. Der er så at sige ansat nul ekstra sygeplejersker. Til gengæld er der blevet fyret en hver eneste søndag. Undtagen i skolernes ferieuger. Hvis regeringen fortsætter efter valget, så fortsætter den udvikling. Så vil der være 1.000 færre sygeplejersker på de danske sygehuse«.

Det bliver ikke det sidste, vi ser til den diskussion. Løkke kalder på Twitter angrebet fra Socialdemokratiet for »propaganda«. Venstre mener, at Socialdemokratiet mistolker tal fra Finansministeriet.

Virkelig virkelighed? Nej, ren propaganda! — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) 4. oktober 2018

Og her er teksten fra svaret. Der er ikke tale om udtryk for regeringens politik. Hvis man ændrer på sammensætningen af det offentlige forbrug, så vil den offentlige beskæftigelse være stigende #dkpol #ftlive pic.twitter.com/0kp6htFP90 — Kristian Jensen (@Kristian_Jensen) 4. oktober 2018

Udenlandsk arbejdskraft skaber intern splid

De politiske blokke er i stigende grad i opbud. Det kommer også til udtryk i dagens debat, hvor en særlig beløbsgrænse tiltrækker sig opmærksomhed.

Regeringen vil sænke grænsen for, hvor meget udlændinge fra USA, Kina og 10 andre udvalgte lande uden for EU skal tjene for kunne arbejde i Danmark fra 418.000 kroner til 330.000 kroner om året. Her møder regeringen modstand fra støtterne i Dansk Folkeparti. De står nemlig sammen med Socialdemokratiet og SF, der tilgengæld er uenige med Radikale Venstre.

»Når det går godt, handler det om at gøre gode tider bedre for alle i det her samfund. Så lad os bruge højkonjunkturen til at få dem ind på det her arbejdsmarked, der i dag står udenfor«, siger Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.

Samme toner lyder fra Dansk Folkepartis formand.

»Jeg synes, man skal tænke på Jesper«, sagde Kristian Thulesen Dahl, der fortalte, at han for nylig havde mødt en borger ved navn Jesper, der var blevet fyret fra sit job som deltidsansat social- og sundhedsassistent i Assens Kommune. I DF-formandens øjne er det vigtigere at få folk som Jesper og andre danske statsborgere i arbejde i stedet for at man »åbner for 1,4 milliarder kinesere«, som han sagde med henvisning til det samlede befolkningstal for Kina, hvor langtfra alle tjener i nærheden af den foreslåede beløbsgrænse.

Politisk leder Morten Østergaard (R) er på regeringens hold. Det bliver svært for Mette Frederiksen at få råd til ekstra sygeplejersker og anden velfærd, hvis virksomhederne ikke har adgang til den arbejdskraft, de har brug for, mener han:

»Det er usammenhængende, at man siger, at man må gerne rekruttere i EU - også uden en beløbsgrænse - men man må ikke rekruttere lige dér på den anden side af EU's grænse, hvis det er dér, at arbejdskraften findes«.