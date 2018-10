Inger Støjberg: Danmark skal ikke tage kvoteflygtninge i 2018 Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg har besluttet, at Danmark ikke tager imod kvoteflygtninge i 2018.

Danmark er fortsat ikke klar til at åbne op for kvoteflygtninge. Det mener udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Hun har besluttet, at Danmark ikke tager imod kvoteflygtninge i 2018.

»Selv om vi har fået markant bedre styr på tilstrømningen, er vi stadig i den situation, at vi kæmper med at få integreret de mange flygtninge, der er kommet til Danmark i de seneste år«.

»På trods af, at flere flygtninge er kommet i arbejde, så er der stadig for mange, der ikke forsørger sig selv. Det gælder ikke mindst for kvinderne, hvor alt for få bidrager. Derfor har jeg besluttet, at Danmark ikke skal tage kvoteflygtninge i 2018«, siger Inger Støjberg i en pressemeddelelse.

Folketinget vedtog sidste år en ny og mere stram kvoteordning, som blandt andet indebærer, at det er op til udlændinge- og integrationsministeren at fastsætte antallet af flygtninge, der hvert år skal genbosættes i Danmark.

Inger Støjberg har dog bred opbakning til beslutningen i Folketinget. Alle partier i blå blok samt Socialdemokratiet siger nej til at tage 500 kvoteflygtninge gennem FN's system, som man gjorde tidligere.

Socialdemokratiet har dog talt for at tage imod en mindre gruppe af de allersvageste flygtninge med handicap.

De øvrige partier i oppositionen ønsker til gengæld, at Danmark igen åbner op for 500 kvoteflygtninge om året.

Ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet blev der registreret i alt 3500 asylansøgere i Danmark i 2017. Det er det laveste antal på ét år siden 2008.

Indtil 1. oktober 2018 er der registreret cirka 2600 asylansøgere i år. De foreløbige tal indikerer altså, at antallet forbliver lavt i 2018.

ritzau