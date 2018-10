Nu skal voldtægtsofre hjælpes bedre: Kvinder anmelder ikke, så længe chancen for en dom er forsvindende lille Hvis flere skal anmelde en voldtægt, skal der ses på loven og retssystemet, mener leder af Rigshospitalets Center for Voldtægtsofre.

Der er blevet større opmærksomhed på voldtægt og voldtægtsofre. Det oplever de på Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet.

Hvor de hele sidste år havde 480 henvendelser fra ofre for voldtægt, har de i år indtil i dag haft 422 henvendelser, og det er ikke »kvinder, der er blevet klappet bagi«, det er for langt de fleste tilfælde – 90 procent – fuldbyrdet voldtægt.

Det fortæller daglig leder Hanne Baden Nielsen fra centeret.

Hun er et af medlemmerne i det panel af eksperter, som justitsminister Søren Pape Poulsen netop har nedsat, som skal se på voldtægtsofres vej gennem systemet.

Desværre har anmeldelsesprocenten ikke ændret sig, siger Hanne Baden Nielsen. Det er stadig kun omkring 40 procent af ofrene, som anmelder voldtægten.

Det, som kvinderne ser i dag, er, at der er store sociale konsekvenser i at anmelde en voldtægt, men samtidig forsvindende lille chance for, at der falder en dom.

»Der har de senere år været meget fokus på politiets håndtering af de her sager, og her er der blevet strammet rigtig meget – det, vi nu skal se på, er, hvad der sker i retssalen«, siger hun.

Hanne Baden Nielsen mener, at det vil være et stort fremskridt, hvis definitionen af voldtægt blev ændret i loven, så der var en samtykkebestemmelse, og der dermed også blev set på, hvad gerningsmanden gjorde for at sikre sig, at ofret var med på at have sex.

Hun forklarer, at de har unge kvinder, der må droppe ud af deres studie, fordi de har anmeldt en voldtægt, som bliver henlagt, fordi politiet ikke kan løfte sagen. Eller kvinder, der er blevet voldtaget af en chef efter en fest, som kan se, at en anmeldelse vil medføre, at alle kolleger vil blive afhørt.

»Når kvinderne kan se, at der er meget grelle sager, hvor eksempelvis flere gerningsmænd har bedøvet en kvinde, og de alligevel ikke bliver dømt, eller der i sagerne lægges vægt på, at kvinden var udfordrende klædt, så tænker de, at konsekvenserne ved at anmelde er alt for store«, siger Hanne Baden Nielsen.

Derfor mener hun, at det er i retssystemet, der nu skal justeres. Også på holdningssiden.

»Vi er nødt til at have antallet af domme op. Og vi skal huske, at nogle af dem, som skal dømme i de her sager, er domsmænd, helt almindelige mennesker, som har helt almindelige holdninger om, at kvinder, der går udfordrende klædt, må tage følgerne. Der skal vi ind med oplysning«, siger Hanne Baden Nielsen.

Hun forklarer, at langt de fleste ofre, de møder i centeret, er kvinder, men at antallet af mænd er stigende. Hvor det i mange år var omkring 1 procent, er det i år omkring 5 procent af de ofre, de møder, som er mænd.