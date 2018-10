Mellemfolkeligt Samvirke: Pinligt og skammeligt ikke at tage imod kvoteflygtninge i Danmark Mellemfolkeligt Samvirke er skuffede og savner handling bag ordene om internationalt samarbejde i flygtningekrisen. Inger Støjberg afviser kritikken, men håber at Danmark igen vil tage imod kvoteflygtninge. Der skal bare først være plads.

»Det er dybt pinligt og skammeligt, at vi ikke vil være med til at løfte en af verdens store udfordringer«.

Sådan lyder reaktionen fra generalsekretæren i Mellemfolkeligt Samvirke, Tim Whyte, efter at udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg torsdag fortalte, at det danske stop for kvoteflygtninge fortsætter i 2018.

»Danmark har historisk set haft en rolle, hvor man er gået i front for internationalt samarbejde og internationale aftaler. Når politikerne rejser rundt i verden, så hylder de stadig det internationale samarbejde, men det er da pinligt, at man så selv ikke vil være med til at løfte ansvaret«, siger Tim Whyte.

Der ligger stadig en udfordring i at få taget hånd om de kvoteflygtninge, som er kommet til Danmark, lyder det fra Støjberg som årsag til stoppet.

Om kvoteflygtninge En kvoteflygtning er en flygtning, som bliver genbosat i et andet land efter aftale med De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge (UNHCR) eller en lignende international organisation. De anses for at være nogle af de mest udsatte mennesker i verden. Regeringen valgte i 2016 midlertidigt at stoppe med at modtage de cirka 500 kvoteflygtninge årligt. Danmark var da ifølge UNHCR det eneste land i verden, der havde indført et stop for at modtage kvoteflygtninge.

»Selv om vi har fået markant bedre styr på tilstrømningen, er vi stadig i den situation, at vi kæmper med at få integreret de mange flygtninge, der er kommet til Danmark i de seneste år«.

Problemerne med integrationen af flygtninge i Danmark gælder især på arbejdsmarkedet.

»På trods af at flere flygtninge er kommet i arbejde, så er der stadig for mange, der ikke forsørger sig selv. Det gælder ikke mindst for kvinderne, hvor alt for få bidrager«, siger Inger Støjberg.

»Det er sølle, og Danmark skiller sig negativt ud«

Det argument køber Tim Whyte fra Mellemfolkeligt Samvirke ikke.

»Jeg anerkender simpelthen ikke den præmis, at vi siger nej til kvoteflygtninge, fordi vi har nogle udfordringer herhjemme. For så er der jo ingen lande, der kan tage imod dem, for det er jo aldrig nemt. Det er sølle, og Danmark skiller sig negativt ud«, siger han.

Danmark er det eneste land, der er droppet ud af kvoteflygtningeordningen. Sidste år tog Sverige ifølge Mellemfolkelige Samvirke mod næsten 6.000 kvoteflygtninge, mens Tyskland og Holland tog mod henholdsvis 3.900 og 3.000.

Før flygtningekrisen brød ud i Europa tog Danmark imod 500 kvoteflygtninge om året.

Alligevel mener Inger Støjberg ikke, at Danmark svigter FN-aftalerne, selv om man på tredje år ikke tager imod kvoteflygtninge.

»Der er jo ingen formelle bindinger, udover de ting man selv lover. Vi kan sagtens sige, at vi i en periode ikke tager kvoteflygtninge«, siger hun.

Danmark tager ansvar med asyludspillet i Wien

Hos Mellemfolkeligt Samvirke mener generalsekretær Tim Whyte, at det klinger hult, når regeringen fortsætter med stoppet for kvoteflygtninge samtidig med, at der prædikes om internationalt samarbejde.

»Lars Løkke Rasmussen stod i sidste uge i FN og efterlyste internationalt samarbejde for at løse udfordringerne med det største antal flygtninge siden Anden Verdenskrig. Men det er åbenbart alle de andre lande, der skal samarbejde og løse problemerne«, siger Tim Whyte.

Inger Støjberg mener dog, at Danmark sagtens kan leve op til sine internationale forpligtelser, selv om man ikke tager imod kvoteflygtninge.

»Nej, jeg mener ikke, at Danmark overlader det til andre lande at løse flygtningeproblemet. Faktisk tværtimod. Så sent som i dag er jeg sammen med østrigerne kommet med et bud på, hvordan man løser problemerne fremadrettet«, siger integrationsministeren med henvisning til det asyludspil, hun i dag fremlagde i Østrigs hovedstad Wien sammen med landets indenrigsminister, Herbert Kickl.

»Når det er sagt, så vil det være pinligt og skammeligt, for at bruge de samme udtryk, hvis jeg ikke havde det største fokus på at passe godt på Danmark«, siger hun.

Og det mener du, man gør ved ikke at tage imod kvoteflygtninge?

»Ja«.

Opbakning til stoppet i Folketinget

Inger Støjberg står da også langt fra alene med beslutningen om at stoppe for kvoteflygtninge i Danmark. Resten af partierne i den borgerlige blok bakker sammen med Socialdemokratiet op om beslutningen.

Stoppet for kvoteflygtninge kom i spil i 2016, da Danmark ifølge Inger Støjberg havde brug for et »pusterum«.