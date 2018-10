PET-chef reagerer på kritik: Derfor fortæller vi ikke om kæmpe politiaktion Men åbenheden må heller ikke kompromitere PET's arbejde, siger efterretningstjenestens chef, Finn Borch Andersen.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) har siden i fredags været meget tavse om den omfattende politiaktion, der lukkede store dele af landet ned.

Det har blandt andet fået en række politikere til at kritisere PET's lukkethed.

Nu siger PET-chef Finn Borch Andersen i en sjælden kommentar, at en efterretningstjeneste skal have en vis grad af åbenhed, men at det ikke er muligt i alle situationer.

»Hvis vi offentligt fortæller, hvilken konkret viden vi ligger inde med, risikerer det at afsløre det efterretningsarbejde, som er grundlaget for hele vores virke. Men vi er fuldt ud opmærksomme på kritikken og på, at vi bør tilstræbe åbenhed, når det er muligt«, skriver Finn Borch Andersen i en skriftlig kommentar til DR Nyheder.

Efter aktionen sagde Københavns Politi, at man frygtede en gruppe personers liv var i fare, og man derfor var nødt til at igangsætte den storstilede aktion.

Det skulle angiveligvis være tilhængere af den iranske oprørsgruppe Ahvazi, der skulle beskyttes. Det har PET dog ikke kommenteret på.

»Jeg har fuld forståelse for, at danskerne har en stor interesse i det arbejde, PET udfører. Det er imidlertid et grundvilkår for en efterretnings- og sikkerhedstjeneste som PET, at vi i mange situationer ikke kan fortælle offentligt om vores arbejde, da det ofte vil kunne være ødelæggende for de opgaver, vi er sat i verden for at varetage«, skriver Finn Borch Andersen til DR Nyheder.

Derfor ville PET-chefen heller ikke kommentere på DR Nyheders oplysninger om, at aktionen havde til formål at beskytte en gruppe iranere.

»Hvis offentligheden eksempelvis ved, hvordan vi beskytter truede personer, kan personer med onde hensigter planlægge efter det. Hvis vi offentligt fortæller, hvilken konkret viden vi ligger inde med, risikerer det at afsløre det efterretningsarbejde, som er grundlaget for hele vores virke«, skriver han til DR Nyheder.