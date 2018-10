Nej tak til Inger Støjberg: Kommuner vil ikke være med til håndtrykskontrol af nydanskere Ceremonier for nye danskere, hvor statsborgerskabet betinges af et håndtryk, bør varetages i statsligt regi, lyder det nu fra KL.

Forskellige borgmestre fra begge fløje har allerede brokket sig over udsigten til fremover at skulle afholde ceremonier for nye danske statsborgere og på den måde kontrollere, at alle ansøgere er klar til at give hånd.

Og efter et langt tilløb melder Kommunernes Landsforening nu samlet ud og opfordrer regeringen til at lade kommunerne slippe for at stå for ceremonierne.

»Indfødsret meddeles af Folketinget ved lov, og udstedelse af statsborgerretsbevis forestås af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det er i forlængelse heraf KL’s opfattelse, at de opgaver, der knytter sig til tildeling af indfødsret som helhed bør varetages i statsligt regi. Det gælder også de med lovforslaget foreslåede ceremonier«, skriver foreningen i et høringssvar til lovforslaget fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) om de kommende ceremonier.

Lovforslaget forpligter kommunerne til to gange årligt at holde en ceremoni for dem, der står til at få dansk statsborgerskab. Ministeren bemyndiges til at fastsætte de nærmere regler for ceremonierne, og Støjberg har bebudet, at det blandt andet betyder, at en eller flere repræsentanter fra kommunen ved ceremonierne mødes ansigt til ansigt med deltagerne og udveksler et håndtryk.

Byråd risikerer bøder, hvis udlændinge slipper for håndtryk

Og det sidste har fået borgmestre til at råbe højt og ligefrem true med ikke at ville indberette det til ministeriet, hvis de ved en sådan ceremoni ikke får et håndtryk af en ansøger.

I høringssvaret fra KL lyder det videre:

”Såfremt det fastholdes, at kommunerne skal forestå de nævnte ceremonier, bør det efter KL’s opfattelse være op til kommunerne selv at fastlægge, hvordan en sådan ceremoni skal tilrettelægges”.

Om kommunerne får held til at slippe for at afholde ceremonier og håndtrykskontrol, vil tiden vise. Men statsminister Lars Løkke Rasmussen reagerede i begyndelsen af september på kritikken fra nogle borgmestre. Han fastholdt, at håndtryk må være en del af kommende ceremonier, men kom så med en tilføjelse:

»Nu sender vi det her lovforslag i høring, og hvis kommunerne har et problem med at danne ramme omkring det her, så må vi jo bare finde en anden løsning. Så må det jo være staten, der afvikler de her ceremonier”, forklarede han.

Få dage efter lød det dog i et svar til Folketinget fra Støjberg, at hvis loven blev vedtaget, og nogle kommuner ikke ville overholde deres forpligtelser om håndtryk med alle ansøgere, så kunne konsekvensen blive bøder.

I svaret forklarede hun, at konsekvensen af, at en kommune ikke efterkommer kravet, vil være, at de pågældende ansøgere ikke bliver danske statsborgere. Derudover fastslog hun, at konsekvensen vil være »at det almindelige kommunale tilsyn vil kunne reagere herpå over for kommunalbestyrelsen, efter omstændighederne med anvendelse af tvangsbøder for at fremtvinge opfyldelsen af den handlepligt, som påhviler kommunalbestyrelsen«.