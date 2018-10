Selv forskerne er overraskende: Børn får masser af natur – bare ikke sammen med deres forældre To timer om dagen. Og en udflugt hver eneste uge. Danske børn opholder sig rigtig meget udendørs i naturen, når de er sammen med pædagogerne, viser ny undersøgelse.

FOR ABONNENTER

Efter mange nedslående rapporter om, at nutidens børn ikke kommer i skov, mose og strand særlig tit, men sidder og klamrer sig til en iPad, kan forskere fra Center for Natur mandag på en konference i Aarhus fremlægge en undersøgelse, der viser, at den grønne port til læring, udvikling og sundhed står pivåben.