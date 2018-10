Bettina Heltberg: Skal vi virkelig have lov til at hjælpe hinanden med at dø? Den tidligere overborgmester i København Ritt Bjerregaard kæmper for retten til aktiv dødshjælp, men er det meningen, at vi skal hjælpe hinanden med at dø, spørger Bettina Heltberg i ugens klumme.

Forfatteren Klaus Rifbjerg havde engang et radiohørespil om en gammel dame, der lå for døden i sin hospitalsseng og trak tiden ud.

De pårørende kom hver dag til sengen og stod og spildte tiden, idet patienten ganske vist var bevidstløs, men ikke var til sinds at opgive ævred. Og så kom der en replik, som jeg endnu husker: »Dø så!«. Jeg tror den blev sagt af patientens søn. Hvad var meningen med skuespillet? En støtte til aktiv dødshjælp? Et debatindlæg? En kommentar om et problem, som ikke kan løses?

Tilhængere af aktiv dødshjælp er der mange af, også i Danmark. En af de fremmeste fortalere er politikeren Ritt Bjerregaard, som selv har en uhelbredelig lungecancer, der for tiden er i ro, så hun kan skrive på sine kommentarer og tredje bind af sine erindringer.

Det er dejligt for hende. Men den aktive dødshjælp er blevet et mantra, senest fremsat i Ekstra Bladet, hvor hun forklarer læserne, at det ikke skal være penge, men fast personlig vilje, der afgør, hvornår og hvordan, man forlader verden. Selv kan hun jo tage til Schweiz eller Holland eller til et andet af de 17 lande, som har lovliggjort aktiv dødshjælp. Det skal de fattigere også have mulighed for!

Hun roser fhv. overlæge Svend Lings, som netop er blevet dømt for medvirken til aktiv dødshjælp. (Jeg skriver ’aktiv dødshjælp’ i stedet for ’selvmord’, som lyder grimt. At medvirke til ’selvmord’ vil snarere vække forargelse end medvirken til aktiv dødshjælp – selve retorikken breder et behageligere silketæppe over sengen).

Svend Lings fik 40 dages betinget fængsel.

Det er det samme, man får for at have stjålet en karton cigaretter. Men Lings har også etiske overvejelser, en intellektuel overvejelse over sin forbrydelse, han rammer ned i en aktuel debat, han er populær på tv, han beskriver sig selv som et medlidende og godt menneske, og så må man selvfølgelig gøre honnør i retsvæsnet, og man skal ikke argumentere ufølsomt – vel?

Nu har han anket sagen i håb om frifindelse. Der er vel måske også en anden mulighed: hårdere straf.

I gamle dage – hvornår dét så var! – forekom der også assisteret selvmord. Gammelfar lå på anden måned i alkoven og var, alt taget i betragtning, kun til besvær og udgift. Man kan forestille sig, at han efterhånden kun mere sjældent fik mad og drikke serveret, ja, man kom til at glemme ham lidt – undskyld da! Men hvad ser vi? Gammelfar er død. Det var trist, og så gik det over.

Siden er den medicinske teknologi vokset med stormskridt. Og den medicinske gerning går ikke kun ud på at ’helbrede, trøste og lindre’ i livet, men også i døden. Lad os læse dødsannoncerne: X og Y er ’sovet stille ind’, står der. Der er kommet palliative afdelinger, hvor smertelindring er i centrum – hvor man ved eller formoder, at patienten skal dø, men han skal ikke dø i lidelse.

Når vi siger, at vi er bange for døden, er det ikke rigtigt. Vi er bange for tiden før døden – dens ubehag, dens lidelse, dens uværdighed.

Af dén grund er bevægelsen for aktiv dødshjælp begyndt at gribe om sig. Må vi ikke være fri for at være ufri? Skulle der være en situation i livet, hvor vi ikke selv bestemmer over livet, hvor vi ikke er i fuld kontrol? Kontroltabet er centralt i bevægelsens filosofi – nu har man i 46 år haft fuld kontrol over sit liv, og så skulle man dæleme nødig dø i hvide strømper på grå ben, frataget den livsvigtige gevinst, som kontrollen symboliserer.

Der findes en forening, der hedder Læger for Aktiv Dødshjælp. Den arbejder for lovliggørelse af aktiv dødshjælp i Danmark.

Sjovt nok leder jeg forgæves efter navne. Hvem er de læger? Vil I venligst melde jer! Der er også et borgerforslag på vej til Folketinget, men der mangler endnu mange underskrifter – sidste frist er 30. oktober.

Denne lægeforening for aktiv dødshjælp har mange gode synspunkter. Men det er, som om den forestiller sig den døende som et helt rask og fornuftigt menneske, der tager et trip gennem lufthavnen (Parfume? Sprut? Nå, nej!) ned for at klare sagerne i god ro og orden. Der vinkes farvel med flag. Der udfyldes mange blanketter. Måske et festmåltid inden? Jeg opfatter det, som om foreningen helt har fortrængt, at den lidende og døende patient er langt, langt ude både fysisk og psykisk. Ligger man og kan kun skriftligt begære en løsning, fordi alle andre lemmer i kroppen er døde, er det de pårørende, som skal tage initiativet. Det er en komplikation. Er det også en glidebane? På igen måde, siger foreningen. Det er, som om etikken på dette ene punkt i verdenssituationen er helt ukompliceret og anstændig. Her – af alle steder! – er der kun enighed, ingen pression, ingen bagtanker af nogen art. Man kan trygt ringe til sin søn: »Vil du hjælpe mig med et selvmord«, og man får en klar og velovervejet besked – »Joh! Lad mig se ... her i uge 42 har jeg ikke så mange planer«. Vi smutter.