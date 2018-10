Simi Jan genbesøger sin elskede - og lukningstruede - skole: Her fik jeg det stærke fundament, jeg skridsikkert står på i dag Simi Jan genbesøger sin skole i Værebroparken, der i dag er landskendt for bandekriminalitet og skudepisoder, men for TV 2-korrespondenten var hendes skoletid indbegrebet af rummelighed, inklusion og sammenhold.

Øredøvende trommeslag. Smilende piger og drenge. Skrigende orange skjorter, pink tylnederdele og farverige velourdragter. Små hænder, der svajer med dannebrog. Min krop bevæger sig ubevidst i takt med trommeslagene. Jeg har lyst til at hoppe med i optoget med de flere hundrede skoleelever. For stemningen er som dengang, da jeg selv optrådte. Her på Værebroskolen i Værebroparken, der de senere år er blevet landskendt for bandekriminalitet og skud.



Og nu er min elskede skole lukningstruet.



Jeg er her for at fejre 50-års fødselsdag, og jeg har min mor med. Det var her, jeg gennem teater, dans og engagerede lærere fik det stærke fundament, jeg skridsikkert står på i dag. Her var målet at skabe robuste børn, langt før den slags tillægsord blev moderne i børneopdragelse.

Ved siden af mig står forældre, tidligere elever, lærere og min gamle skoleinspektør Poul Kærså, som jeg ikke har set, siden jeg gik ud af niende klasse i 1994.



»Det er som i gamle dage«, siger han bevæget. Vi har lige hilst på hinanden. Hans kram gav mig den samme følelse som dengang: at være en del af et fællesskab og elsket. Det var derfor, jeg fortsatte på skolen, da mine forældre i 7. klasse flyttede til Glostrup. Det var her, jeg hørte til.

»Det var mit hjertebarn«, siger Poul Kærså, der i 20 år var frontløberen, indtil han i 1998 gik på pension. Han kendte alle sine elever – han var stammeleder, den blide faderfigur, som nogle af os ikke havde derhjemme.

Vi var en blanding af elever som mig fra højhusene og dem fra villavejene. Nogle med store sociale udfordringer som vold og alkohol på hjemmefronten. Andre fra helt nytilflyttede indvandrerfamilier. De sociale skel og etniske forskelle var ikke på dagsordenen – det var til gengæld fællesskab, inklusion, kreativitet og sammenhold.



Til de årlige cafeaftener, hvor forældre socialiserede, lavede min mor mad med nogle af de andre forældre – der var både frikadeller og kebab. For min mor var den sociale dimension en dannelsesrejse ind i dansk pædagogik og demokrati og ikke mindst det danske sprog. Hun knyttede venskaber, som holder den dag i dag, og som også støttede hende uforbeholdent, da hun valgte at blive skilt fra min far. Det var ikke tilfældigt, at jeg året efter fik hovedrollen som Esmeralda i Klokkeren fra Notre Dame. Vores teaterlærer Pia vidste godt, at skilsmissen havde været hård for mig.



Pia er der stadig med lige så meget krudt i røven som dengang.

»Esmeralda«, råber hun jublende, og i hendes favn er jeg igen en lille, skrøbelig pige. Evig taknemmelig for Pias smittende drive og omfavnelse. Hun er stadig en ildsjæl med smittende energi, der kærligt rykker små piger og drenges grænser på scenen. Og det er en værdi, der ikke kan måles og vejes, fortæller flere forældre med børn på skolen. Trods faldende elevtilmeldinger, over 50 procent med anden etnisk baggrund og banderelaterede skyderier i området holder nogle fast og kæmper for, at skolen overlever.

Men tiderne har ændret sig. I 2013 ændrede man navnet på Værebroskolen til Skovbrynet skole i et forsøg på at tiltrække etnisk danske familier og at tage afstand fra Værebroparkens kriminalitet.



For mange af os vil skolen altid hedde Værebroskolen.

Det fortæller jeg stolt, når jeg holder foredrag. Jeg nyder ansigtsudtrykket hos de flere hundrede tilskuere, når jeg afslører, at jeg er opvokset i den såkaldte ghetto Værebroparken. Den veltalende, veluddannede og udadvendte Simi på scenen forbinder de fleste ikke med højhuse. Men jeg er ikke den eneste. Ghettoen har udklækket hundredvis af min slags. Læger, advokater, pædagoger og ingeniører.

Og i dag møder jeg mange af dem. Ikke blind for, at det også gik galt for nogle. En af mine klassekammerater endte i bandekriminalitet. En anden er enlig mor til fire og på førtidspension. Men hun er en succes, når man kender til hendes hårde opvækst med en alkoholiseret mor.

I de mindre klasser fik jeg ekstraundervisning i dansk. Den indsats fra mine klasselærere Tom og Tove var altafgørende for, at jeg senere blev en af de skarpeste i klassen. Jeg elskede at skrive stile og lave diktat med Tove. At skrive skulle være min fremtid. Jeg elskede at se billeder fra Toms rejser i den store verden efter sommerferierne. At rejse og fotografere skulle være min fremtid. Dan Turèll, Tove Ditlevsen, H.C. Andersen blev en del af mit liv. Tom og Tove inspirerede mig, ligesom de andre motiverede og dedikerede lærere på skolen gjorde. Min drøm om at blive journalist blev født allerede dengang.

»I havde en far og en mor gennem hele skoletiden«, forklarer min klasselærer Tom Krieger.

Han har taget hjemmelavet honning med til mig. Han var min klasselærer hele vejen igennem – i dag er der udskoling og indskoling med forskellige lærere. Det var ordrer oppefra, og også roden til den konflikt, der i 2013 endte med, at skolelederen blev fyret, og 28 lærere gik i protest.

»Klasselærersystemet var en styrke, for nogle af de skrøbelige sjæle i jeres klasse kunne ikke tåle et lærerskift. De faste sociale normer var en styrke«, forklarer Tom. Han delte vandene. Nogle hadede ham. Fordi han satte grænser og godt kunne være hård mod bøllerne. Han var temperamentsfuld, men retfærdig og karismatisk.



»Tom var altid efter mig. Jeg hadede ham. Men i dag forstår jeg jo godt, hvorfor han gjorde det. Han er grunden til, at jeg overhovedet er blevet til noget«, siger Erkan fra min klasse, der i en periode var lidt på afveje. I dag er han handikaphjælper, fordi han elsker at hjælpe andre. Hans egne børn går også på Værebroskolen, netop fordi han ønsker, at de får samme værdier, som han fik.