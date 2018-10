Institut for Menneskerettigheder: Håndtrykskontrol fører til symbolpolitik og tilfældigheder Ceremonier for nye danskere, hvor statsborgerskabet betinges af et håndtryk, gør det alt for tilfældigt, hvem der slipper gennem nåleøjet, mener Institut for Menneskerettigheder.

Ikke bare er det symbolpolitik. Det bliver også et lotteri. Det kan alene blive borgmesterens køn, som i sidste ende kan komme til at afgøre, om udlændinge, der står til dansk statsborgerskab, også får det.

Institut for Menneskerettigheder mener, at det kan blive resultatet af regeringens lovforslag om, at det skal være et krav, at udlændinge skal give hånd til den borgmester, som står for ceremonien med dansk statsborgerskab, for at få det eftertragtede danske pas.

Ifølge instituttet opstår problemet, fordi ansøgere, som efterlever den religiøst begrundede praksis med ikke at give hånd til personer af det modsatte køn, er afhængige af, om borgmesteren i ansøgernes kommune er mand eller kvinde.

»Ansøgere af samme køn som borgmesteren vil kunne blive danske statsborgere – i modsætning til ansøgere af det modsatte køn«, skriver Institut for Menneskerettigheder i et høringssvar til regeringens lovforslag.

Store konsekvenser

Monitoreringschef Christoffer Badse fra Institut for Menneskerettigheder kalder det for »symbollovgivning«, der er ude af proportion med de alvorlige konsekvenser for ansøgerne.

»Det bliver tilfældigheder, som afgør et statsborgerskab, som har stor betydning for ansøgeren. I den ene kommune kan det være en mand, og så bliver mændenes statsborgerskab accepteret, mens kvinderne bliver afvist, hvis de ikke giver hånd. Det kan være det modsatte i en kommune, hvor det er en kvinde, som står for ceremonien. Det er vilkårligt i forhold til, hvor man søger henne, og hvilken repræsentant man pludselig kommer til at stå over for«, siger Christoffer Badse.

Han fremhæver, at »der er ikke meget, der taler for, at håndtrykskravet kan betragtes som proportionalt sat over for fordelene ved et statsborgerskab«.

»Der er et misforhold og en proportionsforvrængning«, siger Christoffer Badse.

Handler om lovkvalitet

Han understreger, at instituttets opgave med høringssvaret også er at vurdere, om lovforslaget er strid med den europæiske menneskerettighedskonvention.

»Der kan vi ikke med den fornødne sikkerhed sige, at det strider mod de forpligtelser, som Danmark har efter menneskerettighedskonventionen. Men det handler også om lovkvaliteten. Man kan spørge, om de mange tilfældigheder er den vej, man skal gå. Hvis tanken er at fange dem, som har en antidemokratisk adfærd, så fanger man med garanti ikke dem alle sammen med denne symbolske handling«, siger Christoffer Badse.

Derfor skriver instituttet også i høringssvaret, at »håndtrykskravet som betingelse for statsborgerskab bør genovervejes med henblik på i det mindste at fjerne betydningen af de rene tilfældigheder«.

Instituttet vil heller ikke udelukke, at »Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vil anse håndtrykskravet som indirekte forskelsbehandling på baggrund af religion«, fordi et indgreb i religionsfriheden skal »forfølge et legitimt formål og være proportionalt«.

Christoffer Badse erkender dog, at der mangler fortilfælde, som domstolen har taget stilling til.

»Der findes ikke praksis fra den europæiske menneskerettighedsdomstol fra andre sager, og der er en vid skønsmargen, så derfor kan vi ikke sige, at der er en krænkelse, selv om der er de her problemer i forslaget«, siger han.

Instituttet kender kun to lande, hvor ansøgere er blevet nægtet statsborgerskab med henvisning til håndtryk. I Schweiz og Frankrig er ansøgeres afvisning af at give hånd til myndighedsrepræsentanter blevet anset som udtryk for manglende assimilation eller integration og har ført til afslag på statsborgerskab.

Borgmestre vil ikke give håndtryk

Det danske lovforslag forpligter kommunerne til to gange årligt at holde en ceremoni for dem, der står til at få dansk statsborgerskab.