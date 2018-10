»Det iranske regime er åbenlyst ikke glad for os. De mener, vi er terrorister« Det var antageligt en iransk separatistbevægelse fra Ringsted, som PET ville beskytte i storstilet aktion. Selv om gruppen føler sig tryg i den danske provinsby, lurer truslen fra det iranske styre fortsat, mener en talsmand.

»Og det her er så vores tv-studie«.

Eksiliranerne 28. september iværksatte politiet og PET en storstilet menneskejagt, hvor veje blev lukket i timevis. Ifølge DR Nyheder frygtede politiet et forestående angreb mod eksiliranere i Ringsted. Ringsted-gruppen tilhører bevægelsen ASMLA, der kæmper for selvstændighed i den olierige region Ahvaz, også kendt som Arabistan, i Iran. Ukendte gerningsmænd begik 22. september et terrorangreb mod en militærparade i Ahvaz og dræbte 25 mennesker. Talsmændene fra den danske ASMLA udtalte, at Ahvaz-oprørere stod bag. Iran kræver et antal personer i Danmark udleveret til retsforfølgelse oven på angrebet i Ahviz. Ringsted-gruppen siger, de sympatiserer med angrebet, men afviser at have noget med det at gøre. Vis mere

Yaqoub Al Tostari viser rundt i ASMLA’s lokaler i Ringsted på Midtsjælland. Et kamera, et bord til studieværten og på væggen lige bag ved et kort over den sydvestlige del af Iran, som kaldes Ahvaz eller Arabistan: Området, som det hele handler om, og som bevægelsen kæmper for skal blive et frit og selvstændigt land uafhængigt af det iranske styre.

»Ingen i Danmark forstod, hvem vi var indtil forrige fredag«, siger Yaqoub Al Tostari.

Alt peger på, at det var ASMLA-gruppen her i Ringsted, som PET og politi fredag 28. september søgte at beskytte i en historisk stor menneskejagt, som lukkede broer, færger og veje i timevis. Myndighederne har ikke villet bekræfte det. Men stort set alle kilder og efterretningseksperter peger på Midtsjælland.

Yaqoub Al Tostari er tavs om aktionen.

»Ingen kommentarer«, lyder det.

Gruppen i Ringsted er bare en medievirksomhed, forklarer han.

»Jeg laver alt muligt her. Tilrettelægger tv, tager telefoner, planlægger. Og laver kaffe. Kamera er jeg ikke så god til«.

Uden om iransk stats-tv

Hver uge sender den lille tv-station et direkte tv-program, som via internet og satellit når seerne i Arabistan-området. I tusindvis, ifølge Yaqoub Al Tostari, kontakter lokale borgere studieværten her i Ringsted for at give beskeder og fortælle historier om det iranske regimes overgreb og diskrimination. De indsender fotos og video som bevismateriale på det, som de mener er en undertrykt hverdag i Ahvaz.

»Det hele går uden om det iranske stats-tv. Vi når ud til omkring 2,8 millioner seere«, siger Yaqoub Al Tostari. Han kalder sig bestyrelsesmedlem i seperatisbevægelsen ASMLA, Arabic Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz. Sammen med den erklærede stifter af bevægelsen, Habib Jabor, driver de til dagligt bevægelsen og den tv-station, som blev oprettet for godt et år siden.

Det foregår i et typisk toetagers provinsbyhus i Ringsted. Ind i en mindre gyde. Op ad trappen. Uden for vinduerne er folk på indkøb og parkerer deres biler i en hel anden hverdag. Indenfor sidder Yaqoub Al Tostaris søn ved bordet og spiser. En datter tegner. De to mænds hustruer hygger med børnene. Yaqoub Al Tostaris kone er aktiv i menneskerettighedsarbejde. I kontorets køkken sidder mænd, som næsten ikke kan være andet end politivagter, men det ønsker hverken de eller Yaqoub Al Tostari at sige noget om:

»Nej, det er din vurdering, hvis du mener det«, siger han med et hurtigt smil.

Det kan blive alvor

Men der er konkrete trusler i luften, må han erkende. Af bestemte grunde. I januar arrangerede Ringsted-kontoret en større konference i Belgien, som for første gang samlede de forskellige politiske aktivister og separatistiske bevægelser fra den iranske opposition. Op mod 600 mennesker deltog, siger Tostari.

»70 procent af Irans befolkning er ikke persere. Det er kurdere, tyrkere og arabere. På den konference samlede vi nye politiske krav om selvstændighed, og det er farligt for Iran som stat. Vi begynder at blive stærkere politisk. Vi er en front af forskellige grupper, som arbejder sammen mod det iranske regime«.

Tostaris og Jabors titler er dog bestridte, eftersom en gruppe i Holland også kalder sig ASMLA, og i november sidste år blev et medlem af den gruppe skudt ned på åben gade foran sit hjem i Haag. Mordet er ikke blevet opklaret, men det har berørt gruppen her i Ringsted.

Sikkert er det også, at ahvazi-folkets kamp for selvstændighed det seneste år har manifesteret sig så stærkt, at det er blevet bemærket i inderste magtcirkler i Det Hvide Hus i USA – og uden tvivl er en torn i øjet på regimet i Iran.

»Det iranske regime er åbenlyst ikke glad for os. De mener, vi er terrorister. Vi er nervøse for de iranske reaktioner. Vi arbejder efter de danske love, men de iranske generaler har sagt, at de er efter os. Pludselig kan det blive alvor«.

Begivenhederne fik for nogle måneder siden Ringsted-gruppen til at søge beskyttelse hos de danske myndigheder.

»De danske myndigheder har siden gjort alt, hvad de kan for os«, siger Yaqoub al Tostari.

Hvem henvendte I jer til?

»Det er selvfølgelig politiet. Og vi føler os meget trygge nu«.