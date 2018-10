Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: Finanskrisen har varigt kostet Danmark 90 milliarder kroner For 10 år siden førte finanskrisen til flere års økonomisk tilbagegang. Især ufaglærte kan stadig mærke konsekvenserne, viser nye beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Finanskrisen har sat varige spor. Både i mange danskeres pengepung og samfundsøkonomien. Selv om krisen, der blev indledt for 10 år siden, er blevet afløst af flere års konstant fremgang fra 2013, er der stadig et stort tab.

Folk, der mistede deres job, fordi deres virksomhed måtte lukke under krisen, har i dag et gennemsnitligt lønefterslæb på mere end 300.000 kroner, viser beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

»Krisens tabere betaler stadig. De personer, som var så uheldige at være ansat på en arbejdsplads, som drejede nøglen om under krisen, har i dag mistet mere end 300.000 kr. i lønindkomst. Vores beregninger viser desværre, at det rammer hårdere på lønnen, når man mister jobbet under en krise end i normale tider«, fremhæver direktør Lars Andersen fra AE i en skriftlig kommentar til beregningerne.

Færre investeringer

Finanskrisen var den største økonomiske krise i nyere tid i såvel USA som Europa. Men ikke kun de fyrede er mærket af krisen 10 år efter. Ifølge rådets beregninger har krisen kostet Danmark 90 milliarder kroner i varigt tab af velstand, fordi produktiviteten har udviklet sig dårligere, end man forventede før krisen.





Det skyldes blandt andet færre investeringer i nye maskiner.

»Det er penge, vi aldrig får igen. En af synderne var politikere – i både Danmark og EU – som fra politisk side svarede krisen med en hård sparekurs. Den forfejlede krisepolitik trak den økonomiske krise i langdrag. Det har medvirket til, at tilbageslaget i konjunkturerne har sat sig permanent i de danske strukturer«, mener Lars Andersen.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fremhæver i analysen af konsekvenserne, at politikerne strammede finanspolitikken på et tidspunkt, hvor den private efterspørgsel ikke var kommet op i omdrejninger.



»Man begyndte at stramme finanspolitikken på et tidspunkt, hvor forbrugernes tillid og forbrugslyst i forvejen lå lavt, og i og med alle lande valgte at spare på samme tid, satte man de økonomiske hjul helt i stå«, fremgår det af rådets analyse, der peger på, at beskæftigelsen først i foråret 2013 igen begyndte at stige i Danmark.

Tabt for evigt

For en måned siden viste beregninger, som professor i økonomi ved CBS, Jesper Rangvid, har lavet for Politiken, at en dansker, som er født i 2007, mærker den fulde konsekvens af finanskrisen.

Igennem et 80-årigt liv vil en person fra årgang 2007 tjene 715.000 kroner mindre, end hvis krisen ikke havde været der, målt i 2007-priser. Dermed svarer tabet til næsten tre årsindkomster for en gennemsnitsdansker.

Dengang sagde Jesper Rangvid til Politiken:

»Det er et meget stort beløb, og det viser den måske vigtigste lære her 10 år efter: Finanskrisen har virkelig været og er stadig helt ufattelig omkostningsfuld for Danmark«.

I dag ligger Danmarks bnp 243 milliarder kroner under, hvad det havde gjort uden krisen. Landet er efter den målestok 11 procent fattigere, end hvis krisen aldrig havde fundet sted.

»Intet tyder på, at vi nogensinde indhenter det tab fra finanskrisen«, var Jesper Rangvids konklusion.