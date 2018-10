Gymnasieelever viser vejen: Sådan vil vi bekæmpe klimaforandringerne

»Voksne mennesker kan jo også cykle eller tage offentlig transport. De behøver jo ikke nødvendigvis at side i hver sin bil«, siger hun.

Hendes gruppe drøftede, om flyrejser helt skulle forbydes, men nåede frem til, at det nok både er urealistisk og knap så ønskværdigt. Derfor skal CO 2 -udledningen mindskes ved at finde energi på nye måder til transport.

»Man kunne lave elfly, men så kunne man nok ikke kunne komme så langt, for de skulle hele tiden oplades. Derfor så har vi tænkt, at man også kunne installere solceller på alle fly, så batterierne oplades af solenergi, for når de flyver over skyerne, er der jo altid sol. Det ville være godt for miljøet«, siger Line Weiss.

En anden gruppe foreslår tilsvarende, at alle biler, busser og tog bliver elbaseret, så batteriet helt eller delvis oplades af solceller, mens de kører, for som de siger:

»Vi bliver jo nødt til at gøre noget, for ellers giver vi bare problemerne videre til næste generation. Og næste generation, det er jo os«.

Forbud er ikke det politiske værktøj, de unge oftest hiver frem. De er mere optaget af nye miljørige teknologiske løsninger – biler, der kører på vindenergi, eller elektrolysedrevne biler – eller politiske tiltag, der skubber borgerne i den miljørigtige retning:

»Man burde fjerne afgiften på elbiler, så de blev meget, meget billigere, for så ville folk jo købe dem«, siger Carl Erik Sindal Pedersen.

Atom ja tak

Men ikke alle grupper tænker i grøn energi, for en gruppe mener, at vi skal erstatte den sorte kul- og olieenergi med en anden velkendt, men også omstridt energikilde.

»Vi bruger mange fossile brændstoffer, fordi det er nemt og billigt. Det burde vi forbyde og så i stedet bruge mere atomkraft. Atomkraft bruger meget lidt uran, i forhold til hvor meget energi det skaber. Det er jo nok ikke bæredygtigt, men det giver en masse energi«, siger David Nejndor.

Ifølge hans makker Jonathan Lindemann bliver problemet dog at overbevise danskerne om, at det er en god løsning på fremtidens energibehov.

»Vi er blevet skræmt gennem medierne på grund af de få eksplosioner og fejl, der har været«, siger han.