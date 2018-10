Miljøstyrelsen: Ingen tegn på mikroplast i drikkevandet I 16 ud af 17 vandprøver var indholdet af mikroplast i dansk drikkevand under den såkaldte detektionsgrænse.

Dansk drikkevand er ikke forurenet med mikroplast.

Det viser en ny landsdækkende undersøgelse ifølge Miljøstyrelsen.

I 16 ud af 17 vandprøver landet over var indholdet af mikroplast under den såkaldte detektionsgrænse.

Grænsen er sat på 0,6 mikroplastpartikel per liter vand.

Det er så lille en mængde, at prøver under den værdi kan skyldes mikroplast fra prøvetagningsudstyret.

»Der er ikke noget, der tyder på, at mikroplastik er et problem for drikkevandet i Danmark«, siger kontorchef i Miljøstyrelsen Rasmus Moes til styrelsens hjemmeside.

I den ene prøve, der overskred detektionsgrænsen, viste efterfølgende undersøgelser, at udstyret havde opfanget andre partikler end mikroplast.

For godt et år siden fik blandt andet en undersøgelse af drikkevandet fra 16 husstande i hovedstadsområdet mikroplast-alarmklokkerne til at ringe landet over.

Det undersøgte drikkevand indeholdt gennemsnitligt 18 stykker mikroplast per liter.

Men undersøgelsen, der var foretaget af et hold miljøteknologer fra Cphbusiness Laboratorie og Miljø, var ifølge Miljøstyrelsen ikke pålidelig.

Pålidelig undersøgelse blev sat i gang

En samlet opposition opfordrede dengang ministeren til at igangsætte en pålidelig undersøgelse.

Til det formål blev der udviklet en ny metode af Aarhus Universitet, der ifølge Miljøstyrelsen skulle være pålidelig.

Allerede i februar i år kom de første resultater med den nye metode.

Her viste tre prøver fra hovedstadsområdet, at der ikke var nogen problemer med mikroplast i det danske drikkevand.

Med de seneste undersøgelser er resultaterne nu bredt ud til hele landet.

Definitionen på mikroplastik er plastikpartikler, som er mindre end fem millimeter.

Det kan være fragmenter af større affaldsstykker, men kan også være små plastkugler.

Stykkerne kommer blandt andet fra personlige plejeprodukter såsom tandpasta, bodyscrub eller sminke, men kan også komme fra bildæk, maling og vejstriber.

Man kender endnu ikke betydningen af mikroplast for levende organismer, men undersøgelser viser, at det ophobes i dyr igennem fødekæden.

ritzau