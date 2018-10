Politi undersøger anmeldelse om skud i Brøndby Strand

Københavns Vestegns Politi er sent mandag aften ved at undersøge en anmeldelse om skud i Tybjergparken i Brøndby Strand.

Det bekræfter vagtchef Henrik Andreasen.

Ifølge ham er det dog endnu for tidligt at sige, om der rent faktisk er blevet affyret skud på stedet. Det er politiet fortsat ved at undersøge.

»Der er ingen tegn på, at nogen er blevet ramt. Der er heller ingen anholdte«, siger Henrik Andreasen.

Politiet modtog anmeldelsen om skud kort før klokken ni mandag aften.

Klokken 22.15 skrev Københavns Vestegns Politi på Twitter, at det 'er til stede i Tybjergparken i Brøndby Strand i forbindelse med anmeldelse om mistænkeligt forhold'.

ritzau