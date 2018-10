Løkke vil have en million grønne biler, men har kun en plan for 10.000

Et tocifret milliardbeløb

Det kan vise sig at blive en stor regning, der venter regeringen. Det vurderer økonomiprofessor Peter Birch Sørensen fra Københavns Universitet, der er formand for Klimarådet.

»Staten vil komme til at få færre indtægter fra afgifter. Det kan komme til at dreje sig om et tocifret milliardbeløb hvert år«, siger han og peger på flere forslag til finansiering.

»Hvis borgere betaler mindre i afgifter, så er det en skattelettelse. På den baggrund kan man argumentere for, at man fremover finder pengene ved at hæve indkomstskatten. Når teknologien bliver bedre, så er det også en mulighed, at staten kradser penge ind ved hjælp af roadpricing (beskatning af offentlig vej, red.). Det kan også tage hånd om trængselsproblemer«, foreslår han.

De konkrete planer i regeringens udspil - herunder afgiftslempelserne for de 10.000 grønne biler - skal blandt andet finansieres på finansloven for 2019, som regeringen begynder forhandlinger om i denne uge. Ifølge planen skal lempelserne træde i kraft ved årsskiftet. Derfor håber regeringen på en hurtig delaftale. Det skal også afhjælpe det problem, at al snak om bilafgifter ofte sætter salget i stå, fordi de potentielle købere satser på et bedre køb.

Pengene til de øvrige initiativer i udkastet til en ny klimaplan har regeringen fundet i tidligere aftaler. Det gælder blandt andet energiaftalen og aftalen om afskaffelsen af PSO-afgiften. Til sidst planlægger regeringen også at bruge af det økonomiske råderum for at føre initiativerne ud i livet. Men den ene million grønne biler er det altså op til en kommission at finde penge til.