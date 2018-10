FOR ABONNENTER

Det er stort set kun gået en vej for 40-årige Jacob Aarup-Andersen - opad. Det så også ud til at gå videre opad, da Danske Banks bestyrelse indstillede ham til at overtage posten som topchef efter Thomas Borgen, der måtte forlade jobbet i kølvandet på hvidvaskningsskandalen i Estland.