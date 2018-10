Svindelmistænkt i Socialstyrelsen brugte konto i Danske Bank

111 forsvundne millioner

I august 2018 afslører en intern kontrol i Tilskudsadministrationen fejl i udbetalingerne. Det viser sig, at der ikke er tale om almindelige fejl.

24. september viser undersøgelse, at der er grund til at mistænke en medarbejder for at have tilegnet sig større beløb.

25. september politianmeldes vedkommende, en 64-årig kvinde med 40 års ansættelse i Socialstyrelsen.

5. oktober sættes tal på underslæbet: Kvinden mistænkes for at have taget i alt 111 mio. kr. siden 2002.

Det første år tog hun 300.000 kr. Det steg gradvist og nåede 15,4 mio. kr. i 2010, men aftog i årene derefter, viser ministeriets gennemgang af underslæbet.

